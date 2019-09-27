"Когда ваши комментаторы писали, что я посещаю салоны красоты в Брюсселе, могу сказать, что этими салонами был Национальный онкологический институт", - сказала Малдейкене.
По словам политика, целый год она ощущала усталость, когда стала выяснять причины такого состояния, у нее диагностировали рак. Политик намерена работать, сколько позволят ее силы.
Европарламентарий сказала, что не хочет предавать эту тему огласке, но понимает, что является публичным лицом, что у ее избирателей есть право знать, по какой причине, если потребуется, например, во время химиотерапии, ее не будет на работе.
Национальный онкологический институт отмечает, что чем раньше ставят диагноз в таких случаях, тем лучше результаты лечения. В развитых странах для ранней диагностики женщины с определенного возраста проходят регулярную проверку.
Такая программа с 2005 года проводится и в Литве. Бесплатно маммографию делают раз в два года женщинам 50-69 лет.
Стоит знать, что если в семье были случаи рака груди или рака шейки матки, то регулярную проверку женщины должны проходить с более раннего возраста.
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