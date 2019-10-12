Малдейкене эмоционально отреагировала на то, что в налогах на недвижимость кроется ряд исключений.

"Абсурд. Наша налоговая система состоит из льгот. Льготы полагаются отдельным группам", – сказала она.

"Вся эта система рушится по одной простой причине. В Литве нет ясной характеристики доходов и имущества. Облагать налогами можно только прирост потребления и имущества, а не имущество и доходы", – заметила малдейкене.

Для прояснения ситуации она представила пример – считается ли человек с доходами 10 000 евро богатым?

"Не обязательно. У тебя может быть 8 детей, кредит на первое жилье, тяжелая болезнь, жена, воспитывающая ребенка-инвалида. И получается, что ежегодно твое потребление становится все меньше. Но это могут быть и совсем неплохие доходы, если у тебя есть свое жилье, ты здоров, молод, с тобой все хорошо, тогда тебя можно облагать налогами", – сказала европаламентарий.

Что касается налога на имущество, по словам Малдейкене, хорошо, что есть необлагаемый размер. Но по ее мнению, 200 000 евро на двоих - это мало. По ее мнению этот размер должен быть связан не со стоимостью жилья, а с его площадью. Кроме того, надо учитывать, единственное это жилье или 2-3 и т.д. Надо оценить, какое количество этого имущества человеку реально принадлежит. Скажем, если у тебя имущество стоит 200 000, а ты за него должен банку 160 000 евро. То тебе принадлежит имущество только в 40 000 евро", – сказала экономист.

Ей непонятно, почему этот момент не учитывается.

Политик читает, что стратегам не хватает компетентности.

"Господин Шапока ничего не понимает в налогах. Это я вам гарантирую как человек, просидевший в парламенте 2,5 года. Он даже не понимает, что значит слово обложить налогами. Вы спросите у него, что такое облагаемое налогами имущество? Что такое доходы, которые могут облагаться налогами? Ответа вы не услышите. Он что-то понимает об управлении финансами. Это иная сфера. Я в ней плохо разбираюсь", – сказала Малдейкене.

По мнению политика, "скотный двор" деморализует общество, даже если оно не знакомо с этим определением.

Политик считает, что все такие сложные механизмы как бизнес-удостоверение - это глупости.

"Адам Смит уже в 1776 г. написал, что налогами можно облагать только то, что превышает сумму необходимую для выживания. Абсолютно глупо устанавливать необлагаемые налогами доходы с определенного размера или упразднять их.

Что значит доходы в 1200 евро, когда у человека нет необлагаемого минимума? Это значит, что получающий 1200 евро человек не ест, ему не нужно жилье? Во всех странах всегда есть какая-то сумма для человека – миллиардера или бедняка, поскольку жить надо всем", – сказала Малдейкене.

Она сказала, что рада, что больше не работает в парламенте Литвы.

"Я безмерно счастлива. Я согласна принять в три раза более тяжелый рак, только бы не возвращаться в литовский парламент, и не слышать как дураки разрушают другим жизнь. Но этого хочет народ. Это мечта народа – забрать у соседа, даже если он голодает, и забрать себе, даже если ты как сыр в масле катаешься", – сказала Малдейкене.