Депутат выслала обращение к главе Минздрава Аурелиюсу Вериге, Сантаришской больнице и председателю парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Асте Кубилене с просьбой оценить моральность привилегированного лечения в этой больнице.

Фамилии двоих министров она указала в своем письме: "Мне указали, что как минимум два министра – Вилюс Шапока и Рокас Масюлис – являлись к врачам Сантаришкской клиники в сопровождении главы клиники Кястутиса. Их не только сопровождали руководители клиники, но и принимали вне очереди, пока за дверью в ожидании приема сидели пациенты. Сегодня (26 февраля) я выслала письма этим министрам, попросила их подтвердить или опровергнуть эту информацию", – указала Малдейкене.

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Как Шапока, так и Масюлис отрицают эту информацию.

Советник главы Минфина Шапоки Раминта Станайтите-Чеснулене сказала, что Шапока отрицает эту информацию. Он также хотел бы акцентировать, что депутату следовало бы осторожнее бросаться подобными необоснованными обвинениями.

По словам советника министра транспорта и коммуникаций Масюлиса Витауте Шмайжите, министр лечится у семейного врача Центральной поликлиники, а получив направления к специалистам, ждет своей очереди неделями и месяцами. Был лишь один внештатный случай, когда министра увезли в больницу прямо из кабинета, подозревали проблемы с кровообращением.

Советник главы Минздрава Лина Бушинскайте-Шрюбене сказала, что министерство получило ответ обоих министров, они отрицают факт каких-либо привилегий.

"Хочется верить, что все так и есть. Мы также хотели бы напомнить, что министры, депутаты и другие высокопоставленные чины не могут пользоваться никакими привилегиями, если они не фигурируют в законе", – сказала советник.

В конце прошлого года Малдейкене посылала запросы к руководителю Сантаришской клиники и главе Минздрава, чтобы выяснить, кто из высших руководителей пользуется привилегиями. По ее словам, ответы показали, что скрыть такие факты стараются, прикрываясь законом о конфиденциальности.

Председатель парламентского антикоррупционного комитета Виталиюс гайлюс сказал: "По закону, министры не могут пользоваться какими-либо привилегиями в сфере медицинских услуг. А если они пользуются какими-то привилегиями... во-первых, это вопрос этики и приличия, которые надо поднимать. Я думаю, такие министры должны сказать: "Да, мы пользуемся привилегиями" и ответить за это".