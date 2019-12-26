"Начните думать о том, что самая сложная работа в мире - это работа политика, она требует не только нормального, но даже очень хорошего образования. Не каждый может быть политиком. Это должен быть человек с очень хорошим образованием, иметь ясные ценности, которые он может формулировать, который понимает, что такое моральные дилеммы и который понимает, что он никогда не осчастливит всех, он может решить лишь некоторые сложные проблемы", – сказала DELFI Малдейкене.

Осенью 2020 года в Литве состоятся парламентские выборы. Малдейкене сказала, что перед выборами всем надо подумать, что для них главное.

"Если это наемный работник, то его интересует одно, если нет – другое. Для одних важна традиционная семья, другим нужна свобода. Человек в первую очередь должен понять, чего он сам хочет, тогда уже искать людей, декларирующих эти ценности, и смотреть, декларирует ли человек такие ценности только из-за выборов или руководствуется ими в своей жизни", – сказала Малдейкене.

Политик желает, чтобы в 2020 г. выбирали политиков, которые будут представлять интересы людей.

"Человек должен понять, что политики - не психотерапевты или кто-то еще, кто делает нас счастливыми. Политики решают задачи. Найдите того, который ближе всего вам, который представляет ваши интересы", – сказала европарламентарий.

Она призвала людей ходить на встречи и задавать вопросы.

"Не голосуйте за того, который со всеми хороший. Политик - это не хороший человек. Хороший политик обычно бывает неприятным человеком, потому что он часто делает неприятные вещи. Чем больше выберут неприятных людей, тем лучше люди осознают, что эта работа не знает компромиссов. Нельзя осчастливить всех", – сказала Малдейкене.

Политику понравилась реакция одного молодого человека на ее тексты о конфликте интересов: "Я понял, что быть политиком - не значит разносить банкухены".

"Политика - это не о подарках", – прибавила европарламентарий.

Говоря о вероятности перемен снизу, она порадовалась Литовским союзом врачей, профсоюзом педагогов под руководством Андрюса Навицкаса, движением ученых.

"Эти новые объединения могут стать нормальными профсоюзами, и хребтом того или иного политического движения. Но я не верю в такие группы, где в политику собираются идти женщины, которые бьют детей, или журналистка, которая лишилась места в эфире из-за своей истеричности, из-за того, что не думает, что говорит или какой-нибудь Кривицкас (идет в политику – DELFI). Это уже глупо", – считает Малдейкене.

По ее словам, что касается влияния политических низов, важно обозначить, о чем ты говоришь.

"Те политические низы, где есть профессор Касюлявичюс, это отличный знак", – сказала политик.

Новым движениям она пожелала понять, что для того, чтобы стать сильными, они должны объединиться, идти на компромиссы.

"Врачи не могут получить нормальную зарплату и условия труда, если этого нет у социальных работников и учителей. Нельзя добиться блага для небольшой части общества, если в этом нуждается все общество.

Общество нуждается в сильных организациях. Они должны объединяться и бороться, поддерживать тех политиков, которые последовательно это делают. Очень приятно взращивать молодых людей, молодых политиков", – сказала Малдейкене.

По ее словам, обществу сложно найти единство в решении проблемы, поскольку "мы ориентируемся ни на идею, а на имущество".

"Мы намерены решать все проблемы путем борьбы с коррупцией. Я очень уважаю и даже люблю Витаутаса Бакаса, но он очень наивен как политик. Он думает, что если убрать какого-нибудь Моцкуса, ситуация изменится,. Нет, коррупцию порождает сама система. Нам надо менять систему, надо укреплять госучреждения, особенно частный сектор", – сказала Малдейкене.

По ее словам, чтобы через 20 лет Литва изменилась, надо сосредоточить все внимание на детях, на их воспитании с 3 лет в детских садах.

"Обязательный порядок, особенно в деревнях, в асоциальных семьях, не давать никаких пособий, если дети не ходят в детский сад. А в детских садах уменьшать группы и повышать зарплаты работникам", – сказала европарламентарий.