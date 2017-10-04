"Я бы голосовала за Ингриду (Шимоните – DELFI), я бы очень хотела, чтобы она шла, я бы голосовала и других за нее агитировала бы. Но в этом списке я не вижу ни одного человека, который интеллектуально был бы способен управлять обществом, вести Литву и включить ее в международный контекст. Заявляю со всей ответственностью", – сказала DELFI Малдейкене.

По словам политика, быть президентом – не честь, а тяжелая работа.

"Если еще раз спустя 27 лет у нас будет такое антиинтеллектуальное пространство и такие ни к чему негодные, "плоские" дискуссии в Литве, то, да, я попробую свои силы", – сказала депутат.

После беседы она написала о свое решении в фейсбуке.

"Очень хочу, чтобы на этом посту оказалась Ингрида. Но если она не пойдет, буду бороться до конца, чтобы умы этой страны не утонули в дорожной пыли, поднятой не блистающими умом и любовью к родине, дорожными полицейскими, банковскими мальчиками, занимающимися связями с общественностью или канцлером Паксаса. Не надо себе лгать. Хотя бы раз", – заявила политик.

Говоря о списке, Малдейкене имела в виду опрос, проведенный социологическим центром "Вилморус" по заказу одного соцдема, который получил LRT. Респондентов просили указать, кто из современных общественных деятелей мог бы претендовать на пост главы государства.

Согласно опросу, если бы президентские выборы проходили сейчас, то больше всего голосов получил бы премьер-министр Саулюс Сквернялис (15,6%). На втором месте – мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис - 9,3%. За ним следует советник президента банка SEB Гитанас Науседа (8,5%).

По словам Малдейкене, Науседа с 1991 г., когда в первой книге переписал свою диссертацию, не написал ни одного связного текста.

"Это человек, который на самом деле, всегда комментирует постфактум, предварительные комментарии носят чисто экономический и примитивный характер. Экономист на уровне учебника", – оценила Малдейкене Науседу.

Между тем Р.Даргис, по ее словам, человек в красивых костюмах, который умеет себя подать, все время поучает ученых на тему, как они должны готовить ему работников.

"Университеты готовят интеллект, а не строителей. Да? Он даже этого не понимает. Я могу оценивать ясно и понятно", – сказала депутат.

По ее словам, Матйошайтис хотя бы принимал участие в выборах, но голосовать за него могут лишь те, кто хочет, чтобы президент привел в порядок дорогу, вырубив деревья. Она не жалела критики и в адрес Сквернялиса.

"Это, скажем так, два фермера. Ни один, ни другой ни разу не высказались на тему, как должна выглядеть Литва в политическом контексте", – обратила внимание депутат.

"Сквернялис постоянно представляет интеллектуальный винегрет. Сказала я, когда читала его программу, сейчас она превращается в хаос. В который раз меняют налоговую реформу? Что делают? Что приняли с законом о защите детей? Сколько раз я писала на DELFI и объясняла? Все превращается в абсурд", – заметила Малдейкене.

Правда, Сквернялис, по ее мнению, хорошо говорил о том, в чем разбирается - о работе полиции, а позже начал насмехаться над теми, кто учит его детей и из года в год живет без денег.

На вопрос, когда она намерена принять окончательное решение, Малдейкене не ответила.

"Все, на что вы способны, спросить о ерунде. Да? Я Вам говорю, если дискуссии будут такими, какие Вы способны заводить, тогда ничего другого не остается – или покончить с собой, или идти в президенты. Позор. Позор, Ваш вопрос", – сказала она.

По словам политика, нет никакой разницы, когда она примет решение и примет ли.

"Надо говорить о том, что такое Литва, куда она идет", – ответила она на вопрос, на что обратила бы внимание, если бы стала президентом.