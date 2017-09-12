Макаревич "Про..." концерт с Тарасовым: мне самому интересно, чего ожидать

А.Макаревич известен своими критическими высказываниями в адрес властей своей страны, тем не менее в интервью DELFI он не был склонен рассуждать на эту тему, отметив: все и так знают его отношение к происходящему. Более того, он признался, что в последние годы он и власти стараются друг друга не замечать.

О музыке, отсутствии интереса к таким явлениям как рэп-баттлы, отношениях между странами и о впечатлениях молодости от Вильнюса он рассказал в интервью нашему порталу.

- Как у вас появилась идея проекта с Владимиром Тарасовым и чего стоит ожидать зрителям, согласитесь, что синтез очень необычный?

- Что ждать — мне самому интересно, потому что мы встречаемся через несколько дней в Вильнюсе. У меня есть в голове представление о том, что это может быть, а у него (Владимира Тарасова — DELFI) несколько отличающееся представление от моего. А у пианиста — третье. Это жанр, в котором Володя Тарасов дольше живет, чем я, и он предполагает полную свободу. Но поскольку Володя тончайший музыкант и великолепный знаток поэзии и литературы, а вся эта история ведь основана на моих стихах, то мы будем танцевать от этого настроения и поймаем какую-то общую ноту, которая сделает все интересным. Во всяком случае, для меня это эксперимент.

- Вы давно знакомы с Владимиром?

- Я знаком с ним еще в конца семидесятых, когда еще существовало трио Ганелина. Потом мы с ним встречались в восьмидесятые, а какое-то время назад сыграли с ним на "Литуанике". Это тоже был эксперимент. Володя привнес туда, в мои вроде бы достаточно простые с точки зрения музыки песни, элемент совсем другого музыкального стиля. И это получилось дико интересно. Для меня это было очень ново и возникло желание придумать что-то еще более радикальное.

- Вас эксперименты в общем привлекают?

- Естественно.

- В России работают литовские режиссеры, актеры, но отношения между странами мягко скажем не очень хорошие...

- Ни режиссеры, ни актеры в этом не виноваты.

- У России со многими соседями так. С Украиной вообще война идет. Почему по вашему мнению сложилась такая ситуация?

- Я считаю, что наша власть в последние годы совершала трагические ошибки. Вот и все.

- Вы бываете в Литве. А здесь молодое поколение ориентируют больше на западную культуру. По-вашему мнению, увеличилась дистанция между Россией и, например, Балтией в культурном плане?

- Я приезжаю столь ненадолго, что у меня нет возможности этого почувствовать. И я этого не чувствую. Чтобы это понять, нужно погрузиться глубже, пожить в этих странах дольше, может быть, тогда что-нибудь станет понятно.

- Если Владимир — это авангард, то есть, например, такие вещи как рэп-баттл, когда два реппера соревнуются между собой. Что вы думаете о таких явлениях?

- Мне это просто не интересно. Вообще.

- На самом деле происходят и другие баттлы, пусть и не в рэп формате. В российскую музыку, и это не обязательно рок, вернулась политика. Как к этому стоит относиться?

- И это меня не интересует. Мы как-то в последние годы с властью стараемся друг друга не замечать. Постоянно кричать о том, что мне не нравится то, что происходит... Я же не попугай. Все и так знают мое отношение к происходящему. Повторять это бессмысленно, потому что, кто считает так же, как и я — считают так же, как и я, те, кто считает по-другому — с ними разговаривать пока бесполезно. Я не хочу тратить на это силы и время.

- "Машине времени" 48 лет - это много или мало?

- Для группы это, конечно, очень много. В чем причина? Я не копался в этом. Существует, и слава Богу. Видимо, пока всем это нравится, я имею в виду участников группы, то будет продолжаться. Но нравится еще и людям, которые это слушают. Когда окажется, что никому это не интересно, наверное, мы перестанем выступать. Какой смысл играть в пустых залах?

- В чем основное отличие выступлений в восьмидесятых годах от выступлениями сейчас?

- Хорошее различие заключается в том, что лет десять как исчезла постоянная паника по поводу того, что что-то из аппаратуры сломается, будет плохо звучать. Все это было ужасным методом проб и ошибок. Слава Богу, что сегодня есть абсолютно профессиональные компании, которые ставят профессиональный звук, есть профессиональные звукорежиссеры. И я, выходя на сцену, уже перестал бояться того, что на третьей песне у меня задымится и сгорит гитарный усилитель. Раньше это происходило постоянно.

- То есть индустрия сложилась?

- Да, в этом смысле, безусловно, это большой плюс. Это могло бы произойти лет на 30 раньше, но хорошо, что так. Второе различие, и я в этом не вижу ничего плохого: исчезла излишняя восторженность, которая шла за известными группами. Человек с гитарой на сцене — это уже был почти готовый пророк, вне зависимости от того, что он там нес. Сейчас к этому относятся гораздо более критически и информации гораздо больше. И в общем психоз вокруг этой музыки сильно поутих. Поэтому люди оценивают в меру своего вкуса, привязанностей. Кому что нравится.

- Вы как-то высказались о действиях московских властей и задали вопрос, "почему мы терпим?". А как вы думаете, почему так происходит, что люди терпят?

- Я думаю, потому, что так генетически сложилось. Столетиями терпели и что изменилось? Ничего не изменилось.

- Весной была история с вашим концертом в Петербурге. Высказался и депутат Милонов по этому поводу. "Они хотят, чтобы мы все отменили", - написали вы. Получается осуществлять такую стратегию "все отменить"?

- Не получается все отменить. Где-то отменили, а где-то не отменили. Где-то есть Милонов, а где-то его нет. И я стараюсь смотреть на это спокойно.

- Вы подписали письмо в поддержку Кирила Серебреникова. Как, по вашему мнению, выглядит сложившаяся с ним ситуация?

- Ужасно все это выглядит. Я не хочу говорить об очевидном и повторять слова, которые уже сто раз повторили другие люди.

- После разного рода событий в течение последних нескольких лет многие россияне покинули свою страну. Можно ли говорить, что сейчас складывается какое-то новое русское культурное пространство вне границ России?

- Нет, я этого не чувствую. Что уехали многие, мне известно, а чтобы русское культурное пространство где-то вне России образовалось — нет, этого нет. Мне кажется, что каждый сам по себе.

- Вы недавно охарактеризовали Минск как город будущего с обложки "Науки и жизни" за 1965 год. С чем бы вы соотнесли Вильнюс?

- Это мои юношеские воспоминания. Впервые я оказался в Вильнюсе в 1972 году, я был на втором курсе. Мы поехали с друзьями из института. Для нас для всех — это какая-то квинтэссенция заграницы. Все не как у нас, и изящнее, и немножко лучше, это была разрешенная заграница. Конечно, для меня как архитектора Старый город (я впервые увидел старый европейский город не на картинках, по которому можно походить) произвел очень сильное впечатление.

Напомним, что 17-го сентября в Вильнюсском Дворце Конгрессов будет представлен новый проект "Про...", в котором примут участие лидер группы "Машина Времени" Андрей Макаревич, барабанщик Владимир Тарасов, саксофонист Людас Моцкунас, пианист Евгений Борец и контрабасист Сергей Хутас.