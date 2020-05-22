Май в Литве в этом году удивил даже метеорологов

По данным сообщения, после рекордно теплой зимы и теплого марта, апрель и май, а особенно середина мая, теплой погодой не отличается. Во второй декаде мая средняя температура была на 4,6 градуса ниже обычной многолетней.
Средняя температура в апреле в Литве была близкой многолетней – 6,5 градуса тепла, это на 0,2 градуса меньше нормы.
"В первой декаде мая средняя температура в Литве была 10,3 градусов, средняя многолетняя в первой декаде была 11,1 градусов. Значит первая декада была на 0,8 градуса прохладнее обычной", – сказал климатолог Донатас Валюкас.
По его словам, намного прохладнее обычной была вторая декада месяца. Средняя температура составила 7,9, это на 4,6 градуса обычной многолетней.
Метеорологи отмечают, что с 1961 года это третья по прохладе декада маяtai. Холоднее было только в мае 1978 года - 7,2 градусов и в 1980 – 7,4 градусов.
Согласно сообщению, прохладнее обычного было в этом году и в северной части Европы, а вот на юге стояла нехарактерная жара.
Между тем календарная зима в Литве была в этом году самой теплой за весь период метеонаблюдений. Средняя температура зимой была 2,6 градусов (за все три месяца). С 1981 по 2010 гг. средняя температура зимой в Литве была 2,8 градуса мороза.
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