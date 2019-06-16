Этой ночью, должно быть, не один житель Вильнюса проснулся, услышав за окном шум сильного дождя. После жары на прошлой неделе такая барабанная дробь в окно – чуть ли не настоящее чудо природы, или хотя бы явление, которое породило у большинства немало хороших эмоций.
Neįprastas reiškinys danguje
© Skaitytojo nuotr.

С похожим настроением должны были проснуться и жители Каунаса. Не только в Вильнюсе, но и в Каунасе прошёл сильный дождь. Читатели поделились, какие необычно красивые облака появились на небе.

Это – облака asperitas, низкие облака, состоящие из воды, появляющиеся от столкновения атмосфер, например воздушных фронтов и бури.

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В Каунасе вязнут автомобили, тонут улицы, нарушено движение

В воскресенье ночью во многих городах Литвы прошли особенно сильные дожди. Уже некоторое время утомляющую всю Литву жару в воскресенье сменил дождь. Местами его сопровождали молния и гром. Некоторые улицы Каунаса осадки обильно залили, по ним было тяжело проехать, пишет издание Kauno diena.

Liūtis Kaune
Liūtis Kaune
© DELFI / Mantas Jokubauskas


С раннего утра жители Каунаса сообщали, что обильные осадки залили некоторые улицы, по ним тяжело проехать.

Первый день этой недели Обещает быть облачным с прояснениями. Более тяжелые облака появятся в окрестностях Вильнюса, Утины и Паневежиса, здесь местами пройдут кратковременные и не обильные дожди. На западе страны погода будет более сухой, а солнце среди облаков будет показываться чаще. Ветер средней силы подует с Запада, северо-запада, перегоняя в Литву более прохладный воздух. Днем ожидается 20-25 градусов тепла.

После свежего дня ночь вторника будет прохладной - 11-16 градусов тепла. При приближении небольшого антициклона из Юго-Западной Европы ветер утихнет. Небеса быстро очистятся. На взморье и в Жемайтии образуется кратковременный туман, который исчезнет с восходом. Дождей не предвидится. Днём – не сильный ветер. С раннего утра до вечера солнце прогреет воздух до 23-28 градусов.

В среду Литва все еще будет в области действия сухого антициклона, в это время мы окажемся в его теплой части. Дождь маловероятен. По небу будут проплывать лишь одиночные облака. Юго-восточный ветер принесет тепло. Ночью температура воздуха 12 градусов, днем в большинстве районов термометра покажут 26-29 градусов тепла, в Мариямпольском и Алитусском уездах воздух местами прогреется до 30 градусов.

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