Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не намерено проводить по просьбе Литвы проверку относительно зафиксированной в сентябре в Челябинской области России особенно высокой концентрации радиоактивных веществ, почти в 1000 раз превышавшей обычный уровень радиационного загрязнения, потому что у него для этого нет полномочий.
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В конце ноября прошлого года Литва направила МАГАТЭ ноту с просьбой провести проверку в связи с этим инцидентом.

Пресс-атташе министра иностранных дел Раса Якилайтене сказала BNS, что в начале декабря прошлого года МАГАТЭ ответило Литве, что не обладает полномочиями для проведения такой проверки, так как неизвестна страна происхождения повышенной радиации, а ядерная безопасность является сферой национальной ответственности каждой отдельной страны.

"МАГАТЭ ответило на ноту Литвы и отметило, что обратилось к 44 странам европейского региона за информацией об уровне концентрации рутения-106 и о том, не были ли на их территории происшествий, которые могли бы вызвать утечку рутения-106. Все страны, включая Россию и Казахстан, информировали, что на их территории не было происшествий, в результате которых фиксировалась заметная концентрация рутения-106 в воздухе", - сказала Р. Якилайтене.

Российская метеорологическая служба в конце ноября подтвердила, что в конце сентября в нескольких регионах страны, недалеко от станции, которая находится в селе Аргаяш Челябинской области, что на юге Урала, была зафиксирована сильно повышенная концентрация изотопа рутений-106 - она в 986 раз превышала обычный радиационный фон. Она была установлена в районе, где находится ядерное предприятие "Маяк".

Россия обнародовала эту информацию только после того, как Институт ядерной и радиационной безопасности Франции (IRSN) 9 ноября объявил, что в пробах воздуха, взятых за период с 27 сентября до 13 октября, был обнаружен радиоактивный изотоп рутений - 106.

Радиоактивный изотоп - рутений 106 образуется в ядерном реакторе в результате радиоактивного распада и в натуральном виде в природе не встречается. Он также используется в медицинском оборудовании для радиационной терапии.

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