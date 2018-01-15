В конце ноября прошлого года Литва направила МАГАТЭ ноту с просьбой провести проверку в связи с этим инцидентом.
Пресс-атташе министра иностранных дел Раса Якилайтене сказала BNS, что в начале декабря прошлого года МАГАТЭ ответило Литве, что не обладает полномочиями для проведения такой проверки, так как неизвестна страна происхождения повышенной радиации, а ядерная безопасность является сферой национальной ответственности каждой отдельной страны.
"МАГАТЭ ответило на ноту Литвы и отметило, что обратилось к 44 странам европейского региона за информацией об уровне концентрации рутения-106 и о том, не были ли на их территории происшествий, которые могли бы вызвать утечку рутения-106. Все страны, включая Россию и Казахстан, информировали, что на их территории не было происшествий, в результате которых фиксировалась заметная концентрация рутения-106 в воздухе", - сказала Р. Якилайтене.
Российская метеорологическая служба в конце ноября подтвердила, что в конце сентября в нескольких регионах страны, недалеко от станции, которая находится в селе Аргаяш Челябинской области, что на юге Урала, была зафиксирована сильно повышенная концентрация изотопа рутений-106 - она в 986 раз превышала обычный радиационный фон. Она была установлена в районе, где находится ядерное предприятие "Маяк".
Россия обнародовала эту информацию только после того, как Институт ядерной и радиационной безопасности Франции (IRSN) 9 ноября объявил, что в пробах воздуха, взятых за период с 27 сентября до 13 октября, был обнаружен радиоактивный изотоп рутений - 106.
Радиоактивный изотоп - рутений 106 образуется в ядерном реакторе в результате радиоактивного распада и в натуральном виде в природе не встречается. Он также используется в медицинском оборудовании для радиационной терапии.
Депутат сравнил цены в США и Литве: жадность делает свое дело (49)
Депутат парламента и бывший посол Литвы в США...
МАГАТЭ не станет проводить по просьбе Литвы проверку утечки радиоактивных веществ в России (27)
Международное агентство по атомной энергии ( МАГАТЭ ) не...
В Алитусе несовершеннолетние избили девочку, пострадавшая в реанимации (28)
В Алитусе банда несовершеннолетних избила девочку....
Зубров в Литве планируют ловить специальными ловушками (5)
Литовские специалисты решают вопрос переселения...
TOP новостей
Литва обнародовала "список Магнитского", в нем - Кадыров (49)
Департамент миграции Литвы в понедельник...
Депутат сравнил цены в США и Литве: жадность делает свое дело (49)
Депутат парламента и бывший посол Литвы в США...
ИАПЛ предлагает увековечить память погибшего президента Польши (2)
Представители Избирательной акции поляков Литвы -...
Порядок меняется: запрещено взимать дополнительную плату за безналичный расчет (6)
Европейские пользователи смогут ощутить всю пользу от...