Людям с нарушениями слуха – мобильное приложение для вызова помощи

"Люди с нарушениями слуха смогут позвонить, сообщить о проблеме, попросить о помощи", - сообщила министр внутренних дел Рита Тамашунене.
По ее словам, для качественного общения с Единым центром помощи (ЕЦП) будет создана возможность звонить по видеозвонку круглые сутки.
Она также добавила, что в стране мобильным приложением могут пользоваться более 40 тыс. человек с нарушениями слуха - они смогут позвонить видеозвонком или написать текстовое сообщение.
Кроме того, новое мобильное приложение поможет точно установить местонахождение человека.
У ранней версии приложения GPIS 112 не было видео.
Новое приложение начнет действовать с 1 июля.
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