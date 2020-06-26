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В Министерстве внутренних дел в пятницу прошла презентация мобильного приложения к телефону экстренной помощи 112, с помощью которой позвать на помощь смогут и люди с нарушениями слуха.
Людям с нарушениями слуха – мобильное приложение для вызова помощи
© Shutterstock

"Люди с нарушениями слуха смогут позвонить, сообщить о проблеме, попросить о помощи", - сообщила министр внутренних дел Рита Тамашунене.

По ее словам, для качественного общения с Единым центром помощи (ЕЦП) будет создана возможность звонить по видеозвонку круглые сутки.

Она также добавила, что в стране мобильным приложением могут пользоваться более 40 тыс. человек с нарушениями слуха - они смогут позвонить видеозвонком или написать текстовое сообщение.

Кроме того, новое мобильное приложение поможет точно установить местонахождение человека.

У ранней версии приложения GPIS 112 не было видео.

Новое приложение начнет действовать с 1 июля.

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