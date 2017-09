В прошлом и позапрошлом году, люди без необходимых 30 лет трудового стажа, составляли 25% от общего числа новых пенсионеров, значит, обязательного стажа не было у каждого четвертого новоиспеченного пенсионера. Директор Литовского центра социальных исследований Богуслав Гружевский предлагает выход - "увеличить" стаж, заплатив в "Содру" недостающие взносы. "В будущем, с 2027 года, у 25% новых пенсионеров может и не будет необходимого стажа для получения базовой пенсии, но число таких людей может уменьшиться благодаря их же усилиям - они могут инвестировать в свою старость. Зная, какое имущество они накопили, они смогут планировать свои доходы в старости", - сказал изданию Гружевский.











