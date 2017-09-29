С 2018 года начинают постепенно повышать пенсионный стаж, необходимый для получения базовой пенсии- до 2027 года его предлагают повысить с 30 до 35 лет, сообщает издание Lietuvos žinios.
SoDra
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

В прошлом и позапрошлом году, люди без необходимых 30 лет трудового стажа, составляли 25% от общего числа новых пенсионеров, значит, обязательного стажа не было у каждого четвертого новоиспеченного пенсионера.

Директор Литовского центра социальных исследований Богуслав Гружевский предлагает выход - "увеличить" стаж, заплатив в "Содру" недостающие взносы.

"В будущем, с 2027 года, у 25% новых пенсионеров может и не будет необходимого стажа для получения базовой пенсии, но число таких людей может уменьшиться благодаря их же усилиям - они могут инвестировать в свою старость. Зная, какое имущество они накопили, они смогут планировать свои доходы в старости", - сказал изданию Гружевский.

BNS
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