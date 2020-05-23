По словам советника юридического отдела Минздрава Аушрине Сторпорштене, по закону, нанесенный здоровью ущерб возмещают, если он был нанесен во время предоставления услуг в сфере здравоохранения и его можно было избежать.

"Значит, если будет установлено, что пациент заболел COVID-19 в больнице во время предоставления услуг в сфере здравоохранения и этого можно было избежать, то нанесенный материальный и моральный ущерб должна компенсировать Больничная касса", – сказала Сторпорштене.

По ее словам, если обратятся родственники скончавшегося пациента, то сначала будут выяснять, точно ли причиной смерти был COVID-19, которым он заразился в больнице и можно ли было избежать смерти.

"Если ответы на оба эти вопроса будут положительными, то понесенный моральный и материальный ущерб возместит Больничная касса", – сказала юрист Минздрава.

Она обратила внимание на то, что если докажут, что пациент намеренно или по большой неосторожности заболел коронавирусом – например, не выполнял

правила безопасности, назначенный врачом режим, – то тогда ущерб не выплатят или сумму уменьшат.

В каждом случае вопрос нанесенного ущерба будет решать комиссия по оценке ущерба.

По данным Минздрава, пока комиссия таких заявок не получала.

По данным на 22 мая, COVID-19 в Литве установили у 1604 жителей, 61 человек скончался.