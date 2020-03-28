В субботу директор городской администрации Укмерге Дарюс Варнас сообщил о еще одной, четвертой смерти от коронавируса в Укмергском районе.

"Я должен дать понять, что человек умер не от короновируса, только тест умершего на COVID-19 положительный.

Тест был взят 25 числа, умер в четверг, 26 числа. Это 74-летний мужчина с историей болезни и был в группе высокого риска.

Этот человек находился в отделении сестринского ухода, и сегодня мы получили ответ теста", - пояснил Д. Варнас, директор администрации муниципалитета Укмерге.

По словам представителя муниципалитета, в лабораториях есть очередь непроверенных тестов, а это означает, что ожидать результатов некоторых анализов необходимо чуть ли не два дня.

"В пятницу я сам позвонил в лабораторию, принцип состоит в том, что вчера было 1200 непроверенных тестов, 300-400 тестов в день, сам тест не может держаться более 5 дней, в противном случае он больше не активен, нужно будет повторить тест.

Лаборатория только смотрит на дату, чтобы успевать проверять. Я думаю, у нас будет куча результатов в понедельник, цифры резко изменятся, будем надеяться, на хорошее, а не на плохое, потому взяты 94 теста из отделения сестринского ухода, несколько десятков медицинских тестов. Я сам проверил местный мобильный контрольно-пропускной пункт в субботу, и он работает нормально.

Мы планируем проконсультироваться со всеми врачами в нашей клинике в ближайшие дни. В субботу 40 врачей сдавали анализы, а завтра мы планируем принять 60 врачей", - сказал глава городской администрации.

По словам Римвидаса Цивилки, главного врача Укмергской больницы, скончались два человека, которым несколько дней назад делали тест на коронавирус.

«Умерших с вирусом COVID-19 может быть и больше. Есть двое умерших, их результаты все еще ожидаются. Мы надеемся увидеть их в субботу.

Иногда результаты теста приходят быстро, иногда приходится ждать 2-3 дня. Иногда есть задержки с результатами исследования", - сказал главврач больницы.

По словам главного врача Укмергской больницы, почти весь персонал больницы был помещен на карантин, на помощь приезжали медики из Вильнюса.

"Утром было 5 врачей разных специальностей, была и врач отделения внутренних заболеваний, и реаниматолог, и хирург, все из Республиканской Вильнюсской университетской больницы, мы благодарны за помощь.

Были дни, когда у нас своих не было в больнице. Сейчас большинство людей, работающих в больнице - медсестры и вспомогательный персонал, около 40 человек, медики возвращаются, один-другой", - сказал Р. Цивилка, отметив, что 95 пациентов в настоящее время проходят лечение в отделении сестринского ухода.

На сегодняшний день в Литве зарегистрировано 382 случая коронавируса COVID-19, а также 7 лучаев смерти.

Напомним, что если у вас появились какие-либо симптомы, похожие на симптомы гриппа – температура, кашель, тяжелое дыхания – и если вы перед этим были за границей (в течение 14 последних дней) или контактировали с человеком, у которого диагностировали или подозревают коронавирус, надо звонить по номеру 1808.

Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.