Исследователи говорят, что, несмотря на все раздоры в детстве, наличие братьев или сестер улучшает навыки общения и качество жизни, пишет bigthink.com.
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Развитие совместно с братьями и сестрами полезно человеку в физическом и психическом аспектах, я особенно в более поздней взрослой жизни, заявляется психолог Эбигайл Вайс. Она написала статью об этом в 2014 году. Там она, кроме своих исследований, предоставила ссылки и на некоторые другие исследования, свидетельствующие, что иметь братьев и сестер всесторонне полезно.

При наличии братьев и сестер не только развиваются важные особенности поведения, но и, как подтвердили неоднократные исследования, такие люди дольше живут и бывают более здоровыми.

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По данным новейшего исследования, братья и сёстры поощряют не думать только о себе. Результаты новых исследований показывают – при наличии брата или сестры дети обучаются сочувствию. Исследователи наблюдали отношение братьев и сестер в 300 семей и сделали вывод, что при наличии дружелюбных, тёплых отношений с братьями и сестрами в детстве, подростки, особенно мальчики, бывают более альтруистичными.

Скорее всего, не все захотят согласиться с этим заявлением, однако автор одного исследования заявляет – наличие сестры полезно для психики. После статистического анализа почти 400 семей выяснилось: какой бы ни была разница в возрасте, подростки, у которых есть сестра, реже чувствуют одиночество, нелюбовь, реже переживают вину, страх, стеснение.

Эбигайл Вайс также акцентирует – росшие с братьями и сестрами люди позже умеют завязать более близкие отношения с партнерами. По словам исследователей, отсутствие такой связи воздействует на здоровье примерно так же, как и курение.

Наличие братьев, сестёр положительно воздействует на здоровье, физическое состояние, а крепкие социальные связи продлевают жизнь. По крайней мере, так показывает исследование, описанная в журнале PLoS Medicine. Не имеющие крепких социальных связей умирают в среднем на 7,5 лет раньше тех, которых связывают крепкие связи с друзьями и членами семьи.

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