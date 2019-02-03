Развитие совместно с братьями и сестрами полезно человеку в физическом и психическом аспектах, я особенно в более поздней взрослой жизни, заявляется психолог Эбигайл Вайс. Она написала статью об этом в 2014 году. Там она, кроме своих исследований, предоставила ссылки и на некоторые другие исследования, свидетельствующие, что иметь братьев и сестер всесторонне полезно.
При наличии братьев и сестер не только развиваются важные особенности поведения, но и, как подтвердили неоднократные исследования, такие люди дольше живут и бывают более здоровыми.
По данным новейшего исследования, братья и сёстры поощряют не думать только о себе. Результаты новых исследований показывают – при наличии брата или сестры дети обучаются сочувствию. Исследователи наблюдали отношение братьев и сестер в 300 семей и сделали вывод, что при наличии дружелюбных, тёплых отношений с братьями и сестрами в детстве, подростки, особенно мальчики, бывают более альтруистичными.
Скорее всего, не все захотят согласиться с этим заявлением, однако автор одного исследования заявляет – наличие сестры полезно для психики. После статистического анализа почти 400 семей выяснилось: какой бы ни была разница в возрасте, подростки, у которых есть сестра, реже чувствуют одиночество, нелюбовь, реже переживают вину, страх, стеснение.
Эбигайл Вайс также акцентирует – росшие с братьями и сестрами люди позже умеют завязать более близкие отношения с партнерами. По словам исследователей, отсутствие такой связи воздействует на здоровье примерно так же, как и курение.
Наличие братьев, сестёр положительно воздействует на здоровье, физическое состояние, а крепкие социальные связи продлевают жизнь. По крайней мере, так показывает исследование, описанная в журнале PLoS Medicine. Не имеющие крепких социальных связей умирают в среднем на 7,5 лет раньше тех, которых связывают крепкие связи с друзьями и членами семьи.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
На части остановок общественного транспорта в Вильнюсе не работают электронные табло (9)
Электронные табло, имеющиеся на некоторых остановках...
Люди, у которых есть брат или сестра, живут дольше (8)
Исследователи говорят, что, несмотря на все раздоры в...
Погода: весеннюю свежесть сменит внезапный мороз (6)
Хотя выходные тихие и по-весеннему свежие, уже во...
На месте планетария в Вильнюсе появится учебный центр (6)
Так называемый учебный центр STEAM, предназначенный...
Эксперт InformNapalm Михаил Макарук: если вас захотят взломать, то это обязательно сделают (379)
25 января этого года агентство Reuters сообщило со ссылкой...
TOP новостей
Фавориты тотализаторов на президентских выборах в Литве — Сквернялис, Шимоните, Науседа (71)
Литовские букмекеры фаворитами запланированных на май...
Эксперт InformNapalm Михаил Макарук: если вас захотят взломать, то это обязательно сделают (379)
25 января этого года агентство Reuters сообщило со ссылкой...
Погода: весеннюю свежесть сменит внезапный мороз (6)
Хотя выходные тихие и по-весеннему свежие, уже во...
На месте планетария в Вильнюсе появится учебный центр (6)
Так называемый учебный центр STEAM, предназначенный...
Сурок Фил не увидел своей тени, предсказав ранний приход весны (19)
Хотя в это трудно поверить сейчас, когда большая часть...