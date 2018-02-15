Список из 120 человек составила группа историков вильнюсского университета под руководством Ауримаса Швядаса и Арунаса Стрейкуса, а также редакция DELFI. Это люди, которые своими делами больше всего сделали для создания и укрепления независимого государства. Журнал "Рейтинги (Reitingai) провел опрос элиты, а опрос общественного мнения был доверен компании Spinter tyrimai.

Элита первое место отдала первому редактору газеты Aušrа, подписанту Акта 16 февраля Йонасу Басанавичюсу. Несмотря на то, что памятника Басанавичюсу в Вильнюсе до сих пор нет, он был изображен на 50-литовой купюре, во многих городах есть улицы, названные его именем.

На втором месте - председатель Верховного совета-Восстановительного сейма Литвы, первый фактический глава независимой Литвы профессор Витаутас Ландсбергис.

На третьем месте художник и композитор Микалоюс-Константинас Чюрлёнис. Неасмотря на то, что Чюрлёнис, который умер в 1911 году, до независимости не дожил, его значение признано не только в масштабах Литвы.

Между тем по результатам общественного мнения, первое место занимает президент Антанас Сметона. На втором месте первый президент независимой Литвы, многолетний первый секретарь Компартии Литвы Альгирдас Бразаускас.

На третьем месте - президент Валдас Адамкус.

Интересно, что в обоих опросах пятое место досталось олимпийскому чемпиону и чемпиону мира Арвидасу Сабонису.

Из женщин самое высокое место рейтинга - 6 - получила действующий президент страны Даля Грибаускайте. В опросе элиты Грибаускайте заняла 15-е место.

В ближайшие недели портал DELFI ознакомит читателей с личностями известных и значимых для Литвы людей. Цикл статей начнется с патриарха, отца народа Йонаса Басанавичюса.

Путинайте: смена памяти очень медленная

"В опросе к личностям относятся не как к конкретным людям, а как к символам эпохи. Когда к ним относятся как к символам эпохи, интересно, что чаще это бывают политики. Это показывает, что мы свою историю в первую очередь осознаем как политическую", – сказала доцент Института международных отношений и политических наук ВУ Нерия Путинайте.

Несмотря на то, что в опросе элиты высокое место досталось Чюрлёнису, Майронису, доцент надеялась, что больше лидирующих позиций достанется деятелям культуры.

Путинайте задала вопрос, кто в опросе больше всего символизирует советское время. "Я получила единственный ответ – в опросе высокое место занимает Бразаускас. Также в обоих опросах высокое место досталось Ландсбергису, который больше связан с деятельностью "Саюдиса", независимостью, не столько с советской деятельностью. А когда мы смотрим на то, что было важно в советское время, нахожу Сабониса. Все же в советское время баскетбол оставался самой яркой деталью имиджа", – сказала Путинайте.

По ее словам, список еще раз показал, что сознание людей меняется медленно. По ее мнению, нынешний опрос не очень отличался бы от того, который провели бы в 1990 году.

"У меня возникла мысль, что смена памяти очень медленная, она почти не происходит или происходит медленно – я говорю как о Бразаускасе, так и о других. Да и Басанавичюс, которого в советское время официальная идеология представляла как важную личность. Это показывает, что наш уход от советского времени медленный, нет глубинного переосмысления ценностей, самосознания.

Другой момент – здесь полностью отсутствуют люди другой национальности, они в нашей памяти не фигурируют. В советское время мы были ориентированы на националистическую самооценку и тут до сих пор произошло очень мало перемен. (…) Даже если мы говорим, что они были нашими гражданами, мы не включаем их в нашу память и понимание", – сказала Путинайте (в списке были предложены нелитовцы, но они заняли скромные позиции в результатах опроса – DELFI).

Итак, сказала Путинайте, в этом плане список ее отчасти разочаровал.

Избегали неоднозначно оцениваемых людей

Глава Spinter tyrimai Игнас Зокас заметил, что респондентам хотелось видеть в списке Саломею Нерис. Также возмущались тенденциозностью – к примеру, в списке не было многолетнего главы Компартии Антанаса Снечкуса, который реально серьезно повлиял на историю Литвы.

Между тем элита заметила, что хотела бы видеть в списке следующие фамилии: театрального режиссера, актера Хенрикаса Ванцявичюса, режиссера Йонаса Вайткуса, Римаса Туминаса, актера Регимантаса Адомайтиса, художника, одного из основателей и теоретиков художественного направления Флуксус Юргиса Мачюнаса, композитора Бронюса Кутавичюса, поэта Антанаса Баранаускаса.

При составлении списка историки ВУ опирались на несколько основополагающих принципов. Во-первых, в список включили только тех, чья деятельность укрепляла государственность (культуру, науку), а не разрушала ее. Старались избегать неоднозначно оцениваемых личностей, поскольку это вносит раздор в общество.

Кроме того, старались выбрать тех, кто наилучшим образом представляет (символизирует) определенный период, поэтому в него не попали некоторые личности из-за наличия более "сильных" конкурентов.

Журнал Reitingai по заказу DELFI провел опрос элиты 28 ноября - 15 декабря 2017 г. В нем участвовали 500 человек: политики, предприниматели и экономисты, служащие, судьи, общественные деятели, представители интеллигенции и СМИ.

Из 130 человек они должны были выбрать 10, которые, по их мнению, были значимы в последние 100 лет, которые до сих пор влияют на развитие страны, государственности, общества.

Компания Spinter tyrimai провела опрос общественного мнения 15-23 января 2018 года. В опросе участвовали жители 18-75 лет. В нем участвовали 1004 респондента. Допустимая погрешность результата - 3,1%.