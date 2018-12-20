По данным Фонда социального страхования "Содры", в Литве 1,3 млн. активных участников фондов, из них 30–33% - неактивные лица, которым не начисляют взносы.

"Это может быть по разным причинам. Это могут быть эмигранты, люди, у которых нет страховых доходов, люди, получающие доходы, с которых взносы в фонды не насчитывают (например, получают выплаты из "Содры" (больничный, отпуск по уходу за ребенком, пенсия и т.д., дивиденды, Выплаты из госбюджета)", – сказал пресс-секретарь "Содры" Саулюс Ярмалис.

Еще часть участников накопления считается неактивной, поскольку они платят небольшие взносы, так как у них маленькие зарплаты, а этих взносов на получение аннуитетных выплат недостаточно. Точное число таких лиц "Содра" не может указать, поскольку доходы людей постоянно меняются.

"В течение жизни доходы людей меняются, а взносы в фонды зависят от доходов", – заметил он.

Sodros informacija apie pensijų kaupimą © „Sodra“

С нового года вступает в силу пенсионная реформа, но эти участники фондов особых перемен не ощутят. Несмотря на неактивность, их из системы никто не выкинет.

"Если человек участвовал в системе накопления, независимо от возраста и доходов, он будет участвовать и дальше. Отказаться он может если выразит свою волю.

С 2019 года пенсия по старости больше не будет зависеть от того, откладывает человек на пенсию в фондах или нет. В любом случае он получит пенсию, которая зависит от стажа и зарплаты, с которой платит налоги.

Накопленная в фондах сумма будет надбавкой к этой пенсии. Отложит человек меньше - выплаты будут меньше, отложит больше - увеличатся и выплаты", – сказал Ярмалис.

Пресс-секретарь главы Соцмина Эгле Самошкайте заметила, что порядок, который вступит в силу с 1 января 2019 года, ситуацию не изменит – если человек не будет получать трудовые доходы в Литве, то он ничего не сможет накопить.

"В содровской системе или в системе частного пенсионного накопления человек получает какие-то права только тогда, когда работает и у него есть доходы, с которых он платит налоги. Если человек не работает или эмигрировал из Литвы, то у него нет никаких прав ни в частном накоплении, ни в "Содре", – сказала Самошкайте.

Она представила два возможных сценария:

Формально участвующие в накоплении по формуле 2+0+0, но реально неактивные жители, если не откажутся от накопления, то их договор останется в силе. Если у человека нет трудовых доходов в Литве, то реально накопления не будет, но если такие доходы появятся – человек будет откладывать 1,8% от зарплаты (2019 г.), а позже до 2023 г. взносы составят 3% от зарплаты.

Формально участвующие в накоплении по формуле 2+2+2, но реально неактивные жители, если не откажутся от накопления, то их договор останется в силе. Если у человека нет трудовых доходов в Литве, то реально накопления не будет, но если такие доходы появятся – человек будет откладывать 3% от зарплаты.

"Если любой из участников накопит сумму меньше установленной для получения аннуитетных выплат, то он сможет получить накопленные средства либо в виде периодических выплат или в виде одноразовой выплаты – эти деньги могут быть переданы по наследству", – заметила Самошкайте.

Представитель Литовской конфедерации бизнеса Марюс Дубниковас сказал, что с неактивными участниками накопления надо поработать. Людей надо информировать о ходе накопления. По его словам, пенсионная реформа решает только одну проблему этих участников – их участие в накоплении не будет снижать содровскую пенсию, как это было раньше.

Дубниковас считает, что самая большая проблема - это то, что люди могут решить получать больше денег сейчас и не участвовать в накоплении.

"Тут с одной стороны у них решается проблема - содровская пенсия не снизится. Я больше вижу другой риск - люди с небольшими доходами попросят не отчислять у них деньги. Они уйдут из системы. Есть такой риск, поскольку в силу изменения налоговой системы, у человека, который не участвует в пенсионном накоплении, зарплата будет на несколько десятков евро выше. Представьте себе человека с маленькими доходами, ему эти деньги могут показаться важнее сейчас. И тут мы снова будем создавать часть общества, которая будет зависеть от бюджета, от "Содры" и когда эти люди выйдут на пенсию, они придут к власти просить больше денег, это неизбежно", – сказал DELFI Дубниковас.

DELFI напоминает, что в систему дополнительного пенсионного накопления автоматически включат людей младше 40 лет. Но есть и исключения: их включают в систему, если по данным на 2 января они являются гражданами Литвы, у них есть работа или они работают на себя. Если работы у человека нет, если он покинул Литву, то его в систему не включают.

Sodros informacija apie pensijų kaupimą © „Sodra“

В систему включат и родителей, которые будут в отпуске по уходу за детьми и тех, кто остановил свое участие в накоплении в 2013 г. (независимо от их возраста).

Все эти люди начнут платить взносы в фонды с 1 июля. Одну из 5 компаний им подберут в случайном порядке (если накопление было остановлено, то вернут в ту же компанию, где был). Если люди хотят участвовать в системе, им не надо ничего делать. Размер взноса составит 1,8% от зарплаты и каждый год будет расти, пока не достигнет 3%. Жители могут и отказаться от участия в накоплении. Об этом они должны уведомить "Содру" до 30 июня.