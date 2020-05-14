"Насколько я понимаю, Главизбирком очень ответственно готовится к этим выборам. Говорят об увеличении количества избирательных участков, особенно в городах, чтобы была меньшая концентрация людей. Конституционный суд объяснил, что в несколько дней голосование проходить не может. (…) Может быть, увеличен период досрочного голосования.

Может, даже надо разделить потоки, чтобы люди старшего возраста не смешивались с молодежью. Мы надеемся, что ситуация не ухудшится", – сказал Карбаускис.

"Если бы выборы проходили сегодня, то ситуация для здоровья не была бы очень опасной. Мы не знаем, что будет в октябре, но надо готовиться к разным вариантам", – сказал политик.

Он сказал, что голосование по почте не собираются расширять, зато, возможно, могут расширить возможности голосования на дому.

Delfi напоминает, что на прошлой неделе правительство Литвы приняло стратегию управления Covid–19 на ближайшие два года, в которой особое внимание уделяется безопасности лиц из группы риска - старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.