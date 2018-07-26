В польских СМИ все чаще появляются критические статьи и комментарии, а непрозрачное использование получаемых средств одной из польских организаций в Литве расследует прокуратура Польши.

Председатель Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Вальдемар Томашевский оценивает такую критику как выпад, а заведующий кафедры политологии университета им. Витаутаса Великого Анджей Пукшто считает, что в отношениях между Литвой и Польшей за последние два года произошли явные перемены.

В конце июня в польском еженедельнике Wprost появилась статья с цитатой из исследования Академии военного искусства Польши: "тот факт, что в ИАПЛ попадают люди, политически связанные с интересами Кремля, вызывает беспокойство". По словам авторов этого исследования, "интересы россиян в Литве совпадают с интересами ИАПЛ Томашевского. Поэтому Польша должна оценить, стоит ли беспрекословно поддерживать ИАПЛ как представителя поляков в Литве. Такая поддержка может быть ошибкой и может представлять угрозу интересам Польши".

В той же статье цитируют и маршала Сената Польши Станислава Карчевского, который комментировал это исследование по просьбе журналистов. "В каждом обществе бывают паршивые овцы. Польское государство располагает инструментами, которые помогают вскрыть случаи злоупотребления, а также проблемы, о которых идет речь. Из того, что нам известно, мы делаем соответствующие выводы", – сказано в статье на wprost.pl.

Сам Томашевский уверен, что это выпад против него и его партии. Он назвал Wprost посткоммунистическим изданием, защищающим интересы коммунистов.

"Какое может быть исследование в посткоммунистическом издании? Я не хочу даже комментировать такие глупости. Я понимаю, почему посткоммунистическое издание нападает на ИАПЛ-СХС. Потому что наша фракция, наша партия требует люстрации, и мы тут же получили много отрицательных статей, нас атаковали. Конечно, поскольку это посткоммунистическое издание, оно боится публичности, а мы ее и предлагаем. Мы зарегистрировали закон, Збигнев Единский (член парламента Литвы и фракции ИАЛП – прим. ред.) представил его, а коммунисты атакуют нас", – сказал DELFI Томашевский.

DELFI напоминает, что Единский предлагает предать огласке фамилии сознавшихся в сотрудничестве с КГБ (сейчас их фамилии засекречены и считаются государственной тайной) и информацию, переданную ими. Парламент в первом чтении одобрил этот проект. Критики говорят, что этим могут воспользоваться российские службы, поскольку сейчас они не знают, кто сознался в сотрудничестве.

На вопрос, почему польское издание должно интересоваться литовскими, Томашевский сказал, что в Польше тоже не было люстрации, поэтому ее боятся и тамошние коммунисты. "Немцы провели, эстонцы провели люстрацию – и никаких проблем. А тех, кто был против советской системы – таких как Единский, как я, атакуют, мы вынуждены доказывать, что мы - не верблюды", - возмущался Томашевский.

Он также сказал, что такие вопросы в связи с ИАПЛ-СХС могут подниматься и потому, что члены этой партии "желанные члены коалиции".

"Я, Единский и другие наши члены боролись с советской системой еще в молодости (…) Я участвовал в Балтийском пути, когда наши оппоненты преподавали в партийных школах. Они боятся людей, у которых и тогда было свое мнение, которые были смелыми, не сломались, И сейчас мы часто указываем на негатив в нашей стране, за что на нас нападают. Если кто-то пишет неправду – нельзя это расценивать иначе как нападки. Это делают бывшие номенклатурщики, кагебисты, которые боялись нашего закона", – сказал DELFI лидер ИАПЛ-СХС.

Польские власти шлют ясную весть

Между тем политолог Анджей Пукшто охарактеризовал издание Wprost как надежное и объективное. Он сказал DELFI, что статья в нем отвечает официальной линии нынешней консерваторской власти в Польше.

"Консерваторы, которые пришли к власти в Варшаве – придерживаются последовательной антипутинской политики. Как президент Анжей Дуда, так премьеры и сам Качиньский (лидер партии "Право и спарведливость Ярослав Качиньский). Их антипутинская политика очень последовательная и неизменная. С другой стороны, эти консерваторы всегда подчеркивают такой приоритет внешней политики, как укрепление отношений с поляками за рубежом. И тут перед ними встала дилемма, как себя вести с лидерами поляков в Вильнюсе, не скрывающими симпатий к Кремлю. Наверное, с этой дилеммой столкнулся и МИД Польши, и отдельные политические деятели, и она существует до сих пор", – считает политолог.

По его словам, уже осенью прошлого года появились признаки того, что с пророссийской линией мириться не будут – тогда новый посол Польши в Литве Урсула Дорошевская на пресс-конференции подчеркнула, что Польша не считает приемлемым тот факт, что представители поляков в Литве носят Георгиевские ленты и демонстрируют свою благосклонность к Кремлю.

"Это был ясный знак этим деятелям, еще осенью. Наверное, эту политику соблюдает и МИД Польши, поскольку Польша, вне всякого сомнения, хочет поддерживать и будет поддерживать все инициативы поляков Литвы, но любой прокремлевский настрой и флирт с прокремлевскими силами исключен. Это показывает, что польские власти пытаются пояснить это и углубить", - сказал DELFI Пукшто, заметив, что прежние власти Польши просто смотрели на это сквозь пальцы.

Обвинили в растрате помощи

DELFI напоминает, что статья в Wprost – не первый случай критики в адрес польских функционеров в Литве. В прокуратуру Польши передана информация и начато расследование в связи с деятельностью члена ИАПЛ-СХС Михаила Мацкевича в Союзе поляков Литвы (СПЛ), который он возглавляет уже 16 лет. Поддерживающий эту политическую организацию польский фонд "Поддержка поляков на Востоке" утверждает, что Мацкевич мог фальсифицировать счета и неверно использовал выделенные на издание газеты Nasza Gazeta средства.

Реакция Мацкевича на обвинения была бурной. Он отрицал все обвинения, заявил, что это клевета, также напал на посла Польши Дорошевскую.

"Никакой самонадеянный чиновник из Варшавы не будет нам мутить воду. Какой чиновник? Ну, например, посол (вероятно, речь идет об Уршуле Дорошевской, после Польши в Литве - Ред.) и фондик (вероятно, Фонд помощи полякам на востоке - Ред.), все ходят и ходят, все глаза им колет – председатель, председатель. Пошли на хрен, будет не этот так другой председатель", – сказал Мацкевич.

Между тем Томашевский отказался комментировать эту историю, объяснив, что он СПЛ не руководит и не может что-то комментировать за него.

По словам Пукшто, такое поведение представителей литовских поляков наносят вред имиджу всей польской общине Литвы.

Он подчеркнул, что нынешнее правительство Польши пытается заниматься госфинансами, поэтому пересматривают и выделяемую польской диаспоре средства – хотят большей прозрачности и эффективности. Тут политолог заметил, что не хватает внимания со стороны Литвы, будто это считают проблемой только поляков, литовцы не хотят в это вмешиваться.

"Как комментировали скандал со счетами? Как разборки между поляками. Мне кажется, это не гражданское отношение. Это поляки Литвы, граждане Литвы, происходящее в общине должно волновать и Литву. То, что парламентская Комиссия по этике и процедурам (сейчас ее возглавляет представитель ИАПЛ-СХС Рита Тамашюнене) отказалась рассмотреть оскорбления Мацкевича в адрес посла Польши, показывает отношение нашего парламента - это дело поляков, пусть разбираются сами. Я думаю, гражданственности не хватает", – считает Пукшто.

Нужны новые лидеры

Пукшто видит явные перемены в отношениях между Литвой и Польшей и говорит, что ситуация за два года сильно изменилась. Политолог считает, что официальная Варшава посылает явный сигнал - флирт с Кремлем не потерпят.

"С другой стороны я не думаю, что вопросы польского нацменьшинства уберут в сторону, нет, их будут поднимать, будут обсуждать с литовской властью. Я не раз говорил, что нужно реально смотреть на ситуацию. В отношениях между Польшей и Литвой есть три главных актера – Литва, Польша и интересы литовских поляков. Иногда всплывает проблематика литовцев в Польше. Польские власти эти вопросы в сторону не убирают", – сказал DELFI Пукшто.

Он также считает, что польские власти хотели бы видеть в Литве других лидеров – молодых, которые умеют налаживать мосты, а не строить баррикады. С другой стороны поиск новых лидеров и новой формы диалога может затянуться.

"Тут руки должна протянуть литовская сторона и открыть двери перед новыми лидерами, а эту открытую дверь со стороны Литвы я тоже не всегда вижу", - сказал Пукшто.