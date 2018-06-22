Объявленные 16 июня результаты опроса, проведенного 28 мая – 5 июня по заказу компании ELTA, показали, что рейтинг президента за месяц снизился на 9%. Положительно Грибаускайте оценивают лишь 60% участников опроса.

За три месяца рейтинг Грибаускайте снизился на 13% (с 73% до 60%). Такой низкий рейтинг у президента был пять лет назад.

Сейчас фамилии Грибаускайте нет даже в первой тройке, ее оттуда вытеснил экономист Гитанас Науседа (64%)и мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис (61%). Первое место в рейтинге занимает экс-президнет Валдас Адамкус (75%).

Глава Baltijos tyrimai Раса Алишаускене сказала DELFI, что на снижении рейтинга могла сказаться появляющаяся публично информация: в апреле стало известно, что в 2014-2016 гг. она по эл. почте tulpes@lrp.lt вела переписку с тогдашним лидером Движения либералов Элигиюсом Масюлисом, затем последовали разногласия с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом, весь фон политического коррупционного скандала.

"До сих пор политические скандалы президента не касались. Сейчас наблюдаем первый раз, когда президент надолго попала в негативное информационное поле. Сколько это будет продолжаться, сложно сказать, ведь неизвестно, какая информация появится в публичном пространстве, многое зависит от контекста", – сказала социолог.

Преподаватель Института международных отношений и политических наук ВУ Мажвидас Ястрамскис сказали, что причины падения рейтинга Грибаускайте очевидны.

"Это предание огласке переписки с Масюлисом, неважно, аутентичные это письма или нет. И конечно вовлечение президента в войну с правящими. Конечно, можно отнестись иначе: если президент - активное действующее лицо информационного поля, столько времени провела на этом посту, а за год до конца срока полномочий ее популярность остается такой высокой, то это хороший показатель", – сказал политолог.

Он заметил, что нынешнюю ситуацию можно сравнить с парламентскими выборами 2012 г., когда Грибаускайте конфликтовала с правящими по вопросу участия Партии труда в коалиции.

Тогда президент заявила, что при формировании правительства поддержит только ту политическую силу, которая сумеет создать правящее большинство без ПТ, которая была под подозрением в деле о "черной" бухгалтерии. Но соцдемы не уступили и создали коалицию с ПТ.

"После этого рейтинг президента упал, но затем восстановился. Вот и сейчас ситуация может быть похожей (...)", – сказал Ястрамскис.

Он отметил и то, что политические скандалы отличаются тем, что они не сразу сказываются на рейтингах: все зависит от того, насколько активно эта тема обсуждается в публичном пространстве.

"Сейчас дискуссии продолжаются, и их невозможно игнорировать", – сказал политолог.

DELFI напоминает, что сейчас напряжение выросло из-за конфликта между Грибаускайте и лидером "крестьян" Рамунасом Карбаускисом.

На вопрос, почему президент поддалась на вовлечение в подобные скандалы, Ястрамскис предположил, что вероятно подозреваемые в политической коррупции для самозащиты стали предавать огласке переписку с президентом.

"С другой стороны, сами правящие в последние полгода перешли в контратаку против фронта, в котором, по их мнению, находится Грибаускайте, консерваторы и т.д. Когда тебя так пытаются вовлечь, трудно этого избежать, стоять в стороне долго невозможно", – сказал политолог.