Жители Литвы отметили Рождество без снег, они ждут, когда же он выпадет, и начнется настоящая зима. Мороза и снега ждет и парк развлечений на Лепкальнисе в столице Литвы.
Liepkalnis
© Organizatorių nuotr.

В начале декабря парк развлечений несколько дней радовал любителей лыжного спорта снежными трассами, 9 декабря он был закрыт из-за потепления. В конце минувшей недели снова похолодало, и парк решил открыть двери перед энтузиастами.

В воскресенье на Лепкальнисе работали снегометы.

Глава компании Trade state, которая управляет парком развлечений, Артурас Белскус сказал DELFI, что трассы будут открыты и в первый день Нового года - 1 января.

"Много снега при таких условиях сделать не удалось, но мы планируем открыть все трассы и подъемники 1 января", – сказал он.

Белскус сказал, что даже при потеплении в ближайшие дни снег не должен растаять. Он держится и при температуре 5 градусов тепла - главное, чтобы не было дождя.

"Потом подождем похолодания, может это будет в конце недели. Ведь зима должна наконец прийти", – сказал он.

В начале декабря трассы проработали всего 10 дней. Однако Белскус сказал, что этот год нельзя назвать необычным, раньше тоже бывало, что трассы открывались только с января.

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