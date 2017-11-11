Пока что на площади установлено 40 временных скамеек, 66 новых фонарей, оборудовано 9 колодцев для инженерных сетей, также проложено около 800 метров трубопровода.

Весной здесь начнет действовать единственный в своем роде в странах Балтии интерактивный фонтан, будут оборудованы детские игровые площадки, также будет установлен памятник, выбрать который с приглашаются и жители столицы.

«Новшество, на которое все желающие смогут полюбоваться уже этой весной – интерактивный фонтан, не имеющий аналогов в странах Балтии. Фонтан в режиме реального времени приспосабливается к телодвижениям человека, динамично меняет форму и высоту потоков, струи воды будут освещены меняющим цвет освещением. Кроме того, этот фонтан не занимает пространства, так как его жиклеры и подсветка монтируются в покрытии площади, поэтому по выключении фонтана площадь в течение нескольких минут будет в полной готовности для других общественных нужд», – утверждает директор департамента городского хозяйства и транспорта самоуправления Виргиниюс Паужа.

По утверждению мэра Вильнюса, самоуправление решило сохранить зеленые насаждения и улучшить условия роста деревьев, поэтому на Лукишкской площади будет высажено более 200 новых деревьев. На площади будут расти пурпурнолистные и серебристые клены, липы, буки, ясени, каштаны, дубы, вязы, пихты, боярышник, груши, черемуха, черешня, тис.

Идея и концепция упорядочения Лукишкской площади принадлежит архитекторам Г. Чайкаускасу и Л. Науйокайтису. Реконструкция площади длилась полтора года. Смета проекта – 3,7 млн. евро, средства для работ выделило правительство Литвы. Дополнительно около 1 млн. евро выделило самоуправление на приведение в порядок подступов к площади.

На площади работы проводили и археологи, поэтому северная часть площади еще и сегодня закрыта. Здесь ведется археологическая разведка на местах дорожек, эл. кабеля и фонарей.

В ходе исследования обнаружено множество монет XVII-XX в., характерная для городских культурных слоев бытовая керамика. Также были найдены одиночные человеческие кости, фрагментарно сохранившиеся захоронения, а в северо-восточной части обнаружены останки здания конца XVII в. – начала XVIII в.

Стенды с проектами памятников на площади будут находиться почти весь ноябрь, в конце месяца и выяснится, какой памятник станет победителем.