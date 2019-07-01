"В ближайшее время тюрьма будет передана Turto bankas (Имущественному банку) и тогда будет принято решение, будет ли объект продано, но это уже не вопрос министерства. Наш вопрос – выселение", – сказал BNS министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.
В течение двух недель намечается организовать дискуссию о том, что можно разместить в помещениях тюрьмы.
"Мы надеемся, что по меньшей мере часть объекта будет продана, и мы получим средства на эффективизацию сети пенитенциарных учреждений. Но главное, что это место, неважно, будет оно продано или, может быть, там будет какой-то общественный объект. Главное – чтобы люди не видели в центре города колючей проволоки", – сказал министр.
Тюремный комплекс Лукишкес состоит из шести зданий, расположенных в центре Вильнюса, рядом со зданиями сейма, Верховного суда Литвы, Национальной библиотеки им. Мартинаса Мажвидаса и Министерства иностранных дел.
Комплекс составляют тюремные помещения, больница, промышленные и административные здания, а также православная церковь св. Николая Чудотворца, которая с 2002 года включена в Реестр культурных ценностей.
В начале этого года здесь содержалось около 700 заключенных и задержанных содержались, которых постепенно переводили в другие пенитенциарные учреждения.
Министр Э. Янкявичюс заверил, что заключенные, переведенные в другие места заключения, продолжают отбывать сроки в таких же условиях, в каких они отбывали наказание в Лукишкской тюрьме.
После выселения тюрьмы и передачи комплекса государственному Имущественному банку он может продать это имущество на рынке или реализовать государственный проект. И тем не менее есть сомнения, станет ли этот объект привлекательным для покупателей из-за требований к охране наследия.
Истребители НАТО шесть раз сопроводили российские военные самолеты
Истребители НАТО на прошлой неделе шесть раз...
Лукишкская тюрьма во вторник закрывается: выселены последние осужденные (4)
В понедельник, после перевозки последних осужденных...
Утверждена образовательная программа по подготовке школьников к возвращению в Литву (1)
Министр образования, науки и спорта Альгирдас...
Комиссия ЛРТ постановила заблокировать семь незаконно вещающих сайтов (1)
Литовская комиссия по радио и телевидению ( LRTK )...
Перед открытием Островецкой АЭС Вильнюс готовится к потенциальным угрозам (24)
С приближением открытия в Беларуси Островецкой АЭС,...
TOP новостей
Литовец вернулся в Литву из Швеции: уже на третий день получил несколько предложений (126)
По данным Департамента статистики Литвы , в 2018 году из...
Перед открытием Островецкой АЭС Вильнюс готовится к потенциальным угрозам (24)
С приближением открытия в Беларуси Островецкой АЭС,...
Смена курса или двойная игра: почему депутат от ИАПЛ-СХС выступила против России в ПАСЕ (60)
Возвращение российской делегации в Парламентскую...
Парламентарии Литвы и Польши обдумывают, как реагировать на возвращение России в ПАСЕ (31)
В минувшую субботу литовские и польские парламентарии...