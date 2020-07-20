"Лукашенко оказался в конце очереди": какие президентские выборы ожидают Беларусь

После принятого ЦИКом решения в городах Беларуси прошли акции несогласия с нерегистрацией соперников Лукашенко. Также выстроилась очередь в ЦИК, чтобы подать жалобу на это решение.
В четверг прошла встреча штабов трех альтернативных кандидатов: Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, на которой было объявлено об объединении усилий.
На вопрос о том, стало ли неожиданность решение ЦИК о регистрации кандидатов в президенты, Ольга заявила, что не ожидала регистрации Светланы Тихановской.
— С самого первого дня президентской кампании я ожидала, что Лукашенко и Лидия Ермошина не зарегистрируют Бабарико, Цепкало и Тихановскую как безусловных фаворитов этой президентской гонки, но, тем не менее, Светлану решили оставить.
Ольга прокомментировала и попытки кандидатов и простых жителей обжаловать решение ЦИКа. Она считает, что такие попытки ничего не принесут.
— Уже понятно, что ни Бабарико, ни Цепкало не зарегистрируют и мы не увидим их в избирательно бюллетене. Но все эти акции, которые происходят, подрывают веру людей в то, что эти выборы честные.
Она отметила также, что Лукашенко впервые за 26 лет оказался "в конце очереди" и для него эта ситуация стала очень неприятным сюрпризом.
Комментируя ситуацию с главным оппонентов Лукашенко Виктором Бабарико, Ольга заметила, что, в случае нового срока действующего президента, Бабарико будет сидеть в СИЗО столько, сколько будет править Лукашенко, потому что это "личная месть".
— Для Александра Лукашенко всегда был важен вопрос не власти, а народной любви. Как только он пришел к власти - для него это стало сублимацией какой-то, - добавила она.
Напомним, что выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.
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