"В Америке мне обещали новую жизнь, но на самом деле меня там использовали, неоднократно я сталкивалась с насилием, поэтому через 9 лет, воспользовавшись случаем, вернулась в Литву", – сказала Луиза, которой сегодня 31 год.

Вместе с ней в Литву вернулись и сестры Виталия и Сандра из Новой Акмяне – их захотела вернуть мать, которая вышла из колонии. 10 лет назад девушки отсудили у Литвы 100 000 евро за то, что их без разрешения матери увезли в США.

Сегодня с Литвой намерена судится и Луиза. Ее иск передан в Вильнюсский участковый суд. Луиза хочет получить 0,5 млн. евро. Ответчики - Соцмин и Вильнюсский дом социальной опеки Жуолино.

"Эти деньги мне жизнь не вернут, но я хочу, чтобы мои дети жили нормальной жизнью", – сказала женщина.

Она пыталась обратиться в суд и раньше, но ее иск не приняли, поскольку истек срок давности - с момента возвращения в Литву прошло 14 лет

"Сейчас мой иск принят, я знаю, что ждет долгая борьба, но я к ней готова", – сказала Луиза.

В документах, которые переданы в суд, Луиза была в списке детей, которых можно удочерять или усыновлять, кроме того, было указано, что ее родители неизвестны, в США она уехала по программе Литовского сиротского фонда "От сердца к сердцу".

Госслужащие говорят, что чиновники интересовались жизнью девочки в США, но без ведома Литвы и ее согласия девочку на два года передали в другую семью, где она быстро приспособилась "к американскому образу жизни", поэтому семья подала документы на ее удочерение (несмотря на то, что этот вопрос должен был решать литовский суд), однако в 2005 г. Луиза пожелала вернуться на родину. И вернулась.

Министерство указало, что женщина поздно подала иск - спустя 14 лет и не согласно с суммой иска – она необоснованно большая, нет никаких доказательств, поэтому, по мнению министерства, иск не должны вообще рассматривать. Кроме того, ответственность лежит на семье, в которой жила Луиза, по ее вине не была завершена процедура удочерения.

Говорит о прошлом Луизе нелегко – она рассказывала свою историю популярному журналу и в телепередаче, но вместо поддержки услышала лишь насмешки.

"Я верила людям, всегда была открытой, не боялась сказать, что даже была наивной, поэтому и пострадала, наверное, из-за этого мне сейчас сложно говорить с чужими людьми", – признала молодая женщина.

В редакцию DELFI она пришла с тетей и отцом – она лишь недавно познакомилась с ними, долгое время она считала, что ее отца нет в живых. Так утверждала мать Луизы, которая бросила ее, когда девочке было 3-4 года – мать девочки оказалась за решеткой.

В детском доме Луиза провела 3 года, а в 1996 году ее и еще 9 девочек увезли в США.

"Я росла в детском доме, поскольку моя мать не могла меня воспитывать. Через три года в детский дом приехала Элен Саллер и сказала, что она будет моей мамой, мы поедем в Америку. Я была маленькая, плохо ее помню. Мне сказали, что я должна выучить английский.

Мы с девочками учили английский около двух недель, а потом мы улетели на самолете. Я была не одна – всего было 10 детей. В Америке мы увидели много людей, каждый ребенок мог получить отдельную семью. Я тогда начала плакать, испугалась, поняла, что женщина мне лгала, сказав, что будет моей мамой", - рассказала Луиза.

"Я попала в другую семью, два года жила в одной семье, много страдала, я была маленькой, но пережила там то, о чем ребенок не должен знать, а потом – последние 7 лет – в другой семье. Я прожила в Америке 9 лет", - продолжила Луиза.

Она рассказала, что не знала, сколько ей лет.

"У нас, у детей, не было документов, были только визы – мы могли находиться в Америке 2 года, чтобы посещать там школу. Через два года мы должны были вернуться в Литву и оформить документы, чтобы нас могли опекать. Но никто этого не сделал, значит дети должны были вернуться домой. Мы не вернулись – со мной жили еще две девочки из Литвы, мы нелегально там жили 7 лет.

"Однажды приехали сотрудники Федерального бюро расследований, интересовались, но мы с ними не разговаривали, в школе нас зарегистрировали нелегально, но мы ходили в школу без проблем. Когда мы возвращались домой, мать тех девочек их нашла в семье, где они жили. Тогда у меня спросили: хочу ли я вернуться в Литву с теми девочками. Я сказала, что хочу, мне тогда было тяжело, я хотела уехать.

Мы приехали в аэропорт без документов, как-то заплатили за билеты и уехали, хотя до этого нас сутки продержали в аэропорту. Мы вернулись, нас сразу доставили в полицию, заинтересовалась служба по правам детей. Я не знаю, как те девочки устроили возвращение, но они вернулись к маме, а я - в детский дом", - поделилась воспоминаниями Луиза.

Она рассказала, что с семьей, в которой она жила, договаривались, что она едет в Литву только на каникулы, но потом за ней никто не приехал, ее не забрали.

"Но я не знаю, хотела бы ли я вернуться. В обеих семьях я столкнулась с насилием. Мне стыдно и я не хочу говорить об этом публично. В Литве мне надо было учиться жить по-новому, я не владела литовским. Я прожила в детском доме месяц, а потом приехала мама и забрала меня. Но ненадолго – я хотела жить самостоятельно, поэтому ушла. Сейчас я с мамой не общаюсь", - рассказала Луиза.

По ее слова, компенсацию от государства она хочет получить не для себя, а для своих детей, чтобы им жилось лучше.

В интервью молодая женщина утверждает, что их в свое время просто продали в Америку: "За программу "От сердца к сердцу" надо было платить 10 000 долларов в год, это была литовско-американская программа, в рамках которой детей можно было увезти в Америку. Потом доказали, что все это было ложью – есть много доказательств нелегальности программы, сейчас я жду, какой вердикт вынесет суд", - рассказала молодая женщина.

На вопрос, какой период в ее жизни был самым сложным, она ответила: "Наверное, когда я начала жить отдельно, мне был 21 год, тогда родились дети, я была молодая, не знала, как их растить, как с ними жить, пыталась найти работу, но меня никто не брал на работу, – делай, что хочешь, никакой помощи. Сейчас я ищу работу, но не могу найти, поскольку я не окончила 10 классов. Я училась в Америке, но не могу получить свидетельство об окончании школы. А идти в 1 класс я не могу, надо воспитывать детей".

Тетя Луизы считает, что ее племянница, скорее всего, не может получить компенсацию за моральный ущерб потому, что является цыганкой. В своем иске молодая женщина указала, что 10 лет жила по цыганским традициям, но поняла, что они не для нее.

"Луиза морально уничтожена, она не может проявить себя как личность, ребенок, можно сказать, "зажат". Она боится людей, поэтому я ей помогаю, ей сложно проявлять эмоции, она замкнулась в себе. Конечно, прогресс есть, она понемногу раскрывается, я думаю, эти комплексы останутся на всю жизнь. Ведь все маленькие дети ждут чего-то хорошего, верят в добрых фей, но когда начинаются страдания, использование и другие нехорошие вещи со стороны взрослых, ребенок переживает шок, и это остается на всю жизнь", - сказала женщина. Она считает, что Луизе, в отличие от девочек из Новой Акмяне, не удается присудить ущерб потому, что она наполовину цыганка, они предполагает, что налицо дискриминация.

"В первое десятилетие независимости ситуация в сфере усыновления в Литве была сложная – многих детей усыновляли за границей, контроль был слабый. Тенденции за 1994-2000 гг. показывают, что, по официальным данным, за этот период за границей усыновили 848 детей из Литвы. Больше всего - в США.

Тогда за усыновление отвечали городские и районные муниципалитеты.

С 1996 г. процесс защиты прав ребенка стал совершенствоваться, тогда стали добиваться прозрачности в рамках всех процедур.

В 1997 г. Литва ратифицировала Гаагскую конвенцию, ужесточила порядок усыновления.

Служба усыновления в Литве реально начала работать с 1 августа 2000 г., а процесс ее формирования завершился в 2001 г. – тогда служба начала выполнять свои функции.

С 2000 г. количество усыновленных детей стало сокращаться и это связано с появлением ведомств, отвечающих за международное усыновление и с изменением законов в этой сфере.

С 2000 г. система усыновления и защиты прав детей в Литве постоянно совершенствуется. Стали уделять внимание каждому конкретному случаю и каждому конкретному ребенку.

Соцмин поддерживает пересмотр каждого случая усыновления и неясной ситуации, связанной с усыновлением. Открытое, прозрачное и смелое действие и диалог могут гарантировать качественную защиту прав детей.

Мы подтверждаем, что Соцмин ознакомился с иском Луизы Ринкявичюте, но не согласен с ним из-за истечения срока давности. Мотивы изложены в ответе.

Мы также обращаем внимание, что Соцмин и Служба по правам детей и усыновлению не располагает данными о том, с какой целью дома опеки сотрудничали с фондом "От сердца к сердцу". Мы также не можем указать, сколько детей с целью усыновления через этот фонд увезли в США", - сказано в комментарии Соцмина.