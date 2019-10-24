Лучшие молочные хозяйства Литвы получили награды

Во время мероприятия министр сельского хозяйства Андрюс Палёнис особое внимание уделил поощрению роста хозяйств и оценке хороших примеров.

20 лучших и самых больших хозяйств выбирают из 500 хозяйств Литвы. В них 93 000 коров, которые дают 680 000 тонн молока (50% всего молока которое продают в Литве). 500 крупнейших хозяйств делят на две категории: компании и семейных хозяйства. Десять лучших выбирают в каждой группе.

"Мы рады тому, что каждый год рейтинг показывает новшества и, несмотря на все трудности, это производство не стоит на месте", – сказала инициатор премии Доната Ухоцкене.

Рейтинг компаний-производителей остается стабильным, только есть изменения внутри. В 2018 г. больше всего молока (12 617 т, 1371 коров) продала компания Пасвальского района Vaškai, на втором месте Padovinio žemės ūkio bendrovė из Мариямполе (11 982 т, 1214 коров), на третьем Draugas из Радвилишкиса (11 931 т, – 1375 коров).

Далее идет компания Lytagros žemės ūkio bendrovė из Каунасского района (10 745 т). На пятом месте компания Kubilių žemės ūkio bendrovė из Шакяйского района 10 739 т. На шестом: компания Lukšių žemės ūkio bendrovė из Шакяйского района 9710 т. Далее компания Lygumų žemės ūkio bendrovė из Пакруойского района 9093 т, компания Griškabūdžio žemės ūkio bendrovė из Шакяйского района 8851 т, компания Okainių žemės ūkio bendrovė,из Кедайняйского района 8741 т и ЗАО Aristavos ūkis из Кедайняйского района 8634 т.

В группе семейных хозяйств первая тройка не изменилась: это Даля Карайтене из Казлу Руды (6078 т, 664 коров), Вайдуте и Витаутас Станкявичюсы (3501 т) и Дайва Станайтене (3289 т).

На четвертом месте хозяйство Раудонисов, Шилальский район (2748 т), на пятом Арвидас Мяркялис, Раурагский район (2396 т), на шестом Йонас Живаткаускас, Тельшяйский район (2217 т), на седьмом Миндаугас Бенюши, Кретингский район (2182 т), на восьмом Изодорас Балчюнас, Швенченский район (2064 т), далее Рима Густене, Шяуляйский район(1873 т) и Ирена Даукантене, Йонавский район (1871 т).