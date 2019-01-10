"Прошлый год в Литве был интересным и насыщенным событиями из разных областей, все их запечатлели фотографы портала DELFI. Предлагаю читателям вспомнить прошлый год, а сделать это помогут кадры, представленные фотографами", – сказал глава отдела фотографии Шарунас Мажейка.

В галерее вы увидите снимки фотографов DELFI Каролины Пансевич, Домантаса Пипаса, Кирилла Чаховского, Андрюса Уфартаса, Орестаса Гурявичюса, Томаса Виницкиса, Ликаса Барткуса, Рафаэля Ахмедова, Шарунаса Мажейки.