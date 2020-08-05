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Лучше всего литовские абитуриенты в этом году сдали экзамен по английскому языку - почти одна десятая от общего их числа получила сто баллов, ухудшаются результаты экзаменов по математике и естественным наукам, сообщает Национальное агентство по образованию (НАО).
Лучше всего абитуриенты сдали экзамен по английскому, результаты по математике все хуже
© Robertas Narmontas / DELFI

"Результаты по английскому языку уже много лет прекрасные. Из 18 022 сдававших в этом году государственный экзамен по английскому на аттестат зрелости 9% кандидатов получили за него 100 баллов, а не сдал всего 1%", - сказала директор НАО Рута Красаускене.

Государственный экзамен по математике на аттестат зрелости сдавал 15 241 кандидат. Экзамен сдали 67,61% абитуриентов, в прошлом году этот показатель был 82,09%. Сто баллов получили 0,96% выпускников (в 2019 году – 1,46%).

В среду началось обнародование результатов государственных экзаменов на аттестат зрелости по химии, физике, информационным технологиям, зарубежным языкам (русскому и английскому), математике, истории, географии и биологии.

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