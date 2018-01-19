Инициаторы говорят, что реформа позволит лучше использовать технологии для улучшения содержания и распространения. Однако главный редактор портала Владимирас Лаучюс утверждает, что реформа не была согласована с редакцией lrt.lt, а сама роль журналистики обесценивается.

Уже идет поиск работников

Пресс-секретарь LRT Виргиния Бунявичюте сообщила BNS, что одной из новинок реформы будет создание нового Департамента ЛРТ по интернету.

"Новый департамент потребовалось создать после того, как интернет был признан важным средством информирования и образования потребителей, которое также как и радио, и телевидение, обладает возможностью формировать стратегию своего содержания. Мы заметили, что если трактовать портал lrt.lt как часть Департамента коммуникаций и права, то все осложняется. При получении большей свободы и гибкости, а также при предоставлении больших возможностей действия, учтя, что интернет-контент ЛРТ создают талантливые журналисты, было решено создать новый интернет-департамент ЛРТ", - отметила В. Бунявичене в присланном BNS комментарии.

По ее словам, новый департамент должен будет учитывать современные тенденции СМИ и меняющийся подход потребителей.

"Функцией интернет-департамента будет не только создание уникального содержания для портала lrt.lt, социальных сетей и обновленных мобильных приложений, или совершенствование существующей инфраструктуры интернет-СМИ ЛРТ. Мы также надеемся обеспечить и слаженное сотрудничество между отдельными департаментами ЛРТ. Осознавая, что содержание должно быть адаптировано для отдельных масс-медия, мы будем стремиться к общности. Например, внутренние и внешние продюсеры, создающие для для ТВ и радио, отныне должны будут приспособиться и к различным медиа-каналам ЛРТ", - пояснила В. Бунявичюте.

Она также сообщила, что в новый департамент сейчас ищут шесть новых работников, в будущем их количество планируется увеличить. В. Бунявичюте сказала BNS, что не может указать инвестиции, которые требуются для реформы портала.

В. Лаучюс: реформа – унижение портала

Главный редактор портала lrt.lt В. Лаучюс сообщил BNS, что публично информация о реформе была предоставлена и с ней ознакомилась редакция портала 12 января, хотя сама реорганизация планировалась значительно раньше.

"Реорганизация осуществляется без согласования со мной и редакцией lrt.lt. Руководство ЛРТ официально представило ее результат 12 января в окончательном и неоспоримом виде, по сути, отказавшись что-либо менять в ней или обсуждать возможные изменения. Нам было сказано, что будет так, и все свои мнения мы можем держать при себе", - комментировал В. Лаучюс.

По его словам, пообещали, что портал станет полноценным с радио или телевидением, однако на самом деле был превращен в технический отдел одной из групп.

"Техническая категория была поставлена выше журналистской, а техническое управление - выше важнейшей ценности - содержания и авторов портала. Я считаю, что такое решение противоречит привычной структуре подчиненности любых интернет-СМИ. Иными словами, СМИ было унижено, хотя публично заявляют, что все делается во благо интернет-портал", - сказал главный редактор.

Он беспокоится по поводу того, что после реформы на сайте может появиться содержание партнеров, на которое у него не будет никакого влияния. В. Лаучюс утверждает, что сейчас в портале работают 15 человек.

Сам В. Лаучюс отметил, что из-за реформы не намерен покидать занимаемый пост, однако признал, что в последние недели испытал со стороны представителей руководства ЛРТ "определенные проявления давления".

В последнее время большое внимание привлекает решение сейма начать парламентское расследование финансовой деятельности ЛРТ.