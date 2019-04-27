LRT может подать в суд на кандидата в президенты Литвы

"Кандидат Арвидас Юозайтис распространил не соответствующую действительности информацию, чем причинил ущерб репутации LRT, которую она всегда будет защищать, если понадобится, и правовыми средствами", - говорится в сообщении LRT.

"Кандидат Литовское телевидение назвал центром коррупции, поэтому LRT рассматривает вопрос обращения в суд с целью защиты своей деловой репутации", - говорится в пресс-релизе.

А.Юозайтис во время состоявшихся в четверг дебатов между кандидатами на пост главы государства назвал LRT "очагом коррупции", а спустя несколько минут покинул мероприятие, обвинив Национального транслятора и другие СМИ в том, что они создают для кандидатов неодинаковые условия.

По утверждению LRT, Юозайтис в дебатах ложно утверждал, будто в транслировавшемся телевидением рассказе о нём было сделано четыре фактические ошибки, хотя в действительности имела место одна, когда было сказано, что Движение кандидата попытается попасть в Европарламент.

Философ также обвинил LRT в неравном распределении эфирного времени для заявления о выдвижении им и экономистом Гитанасом Науседой своей кандидатуре на пост президента. Однако общественный транслятор утверждает, что это утверждение не соответствует действительности.

На президентских выборах 12 мая за пост главы государства будут бороться девять кандидатов.