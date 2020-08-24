Ложная информация: "Литва готовит интервенцию в Беларусь"

Группа, члены которой поделились и активно обсуждали материал российского портала о том, что Вильнюс якобы готовит интервенцию в Беларусь, объединяет около двадцати тысяч русскоговорящих из Литвы, Беларуси, России и других стран. Дезинформация, которую распространяет статья, начинается с названия публикации: "Литва готовит интервенцию в Беларусь". Ведь термин интервенция, как правило, ассоциируется с военным или политическим вмешательством в дела другого государства, нарушающее его суверенитет. Иллюстрация к материалу - президент Гитанас Науседа во время прошлых военных учений литовских военных – подобрана таким образом, чтобы создать у читателей впечатление готовности Вильнюса к военной интервенции на территории Беларуси.

Сравнение вооруженных сил Литвы и Беларуси, демонстрирует, что литовские вооруженные силы не обладают достаточными ресурсами и возможностями, чтобы совершить интервенцию на территорию Беларуси. Вооруженные силы Литвы насчитывают около 17 000 – 20 000 человек, вооруженные силы Беларуси – 45 350 человек и 289 000 военнослужащих в запасе. У вооруженных сил Литвы нет танков, в армии Беларуси 532 танка. Небо над Литвой, Латвией и Эстонией в рамках миссии безопасности патрулирует эскадрилья, в состав которой входит несколько истребителей НАТО, воздушные силы Беларуси – 70 боевых самолетов, среди которых и истребители и штурмовики.

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Материал rubaltic.ru, по нашей просьбе, прокомментировал эксперт по безопасности из Литвы и старший аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс.

"Во-первых название материала об интервенции, а в самой статье они рассказывают о том, что депутаты Сейма Литвы готовят визит в Беларусь. Авторы пытаются создать впечатление, что Литва готовит военную интервенцию. Мы имеем дело с состряпанной на скорую руку дезинформацией. Во-вторых, Литва не может и не желает вторгаться в Беларусь, так как это противоречит всем международным договорам и обязательствам. С другой стороны, не надо забывать, что в военном плане мощь Беларуси больше, чем Литвы”, - отметил Марюс Лауринавичюс.

Эксперт обращает внимание на утверждение в публикации о том, что Литва будет требовать закрытия АЭС в Островце, которое является ничем иным как ложной информацией. "Вильнюс считал, считает и будет считать, что эта АЭС представляет для Литвы угрозу и ее не стоит вводить в эксплуатацию. Вне зависимости от того, какая власть будет в Беларуси, Литва требовала и будет требовать остановить этот проект", - говорит Лауринавичюс.

“Нарратив, который распространяет статья о том, что Литва и Запад стремятся навредить Беларуси, придумал не Лукашенко, его придумали в Кремле. Поскольку Литва активно высказалась в пользу поддержки белорусского народа, для России и Минска это хороший повод начать распространять сказки о том, что Запад и Литва якобы угрожает и России, и Беларуси”, - подводит итоги эксперт.

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