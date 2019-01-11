Камеры видеонаблюдения, установленные на границе Литвы, зафиксировали не нарушителей, а лосей, которые устроили здесь поединок.

На этот раз камеры сняли не противостояние контрабандистов и пограничников, а поединок двух лосей. О "национальной принадлежности" животных - с территории какой страны они пришли – Служба охраны госграницы (СООГ) не сообщает.

Это не первый случай, когда в объектив камер СОГГ попадают дикие животные. Сообщалось о записях с кабанами, волками и даже бегством овец через границу.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Суд: Литва должна признавать однополые браки, заключенные за границей Департамент согласен - белорус получит вид на жительство (1)

В пятницу Конституционный суд (КС) Литвы заявил, что...

Liepkalnis Žiema Liepkalnyje

В Вильнюсе пройдет фестиваль зимних развлечений и музыки Pūga/"Метель" (1)

9 февраля впервые в Литве состоится фестиваль зимних...

Перед прощанием с директором главы Департамента тюрем устроили пир в роскошной усадьбе (20)

11 января выяснилось, что с поста уходит директор...

Лоси устроили поединок на литовской границе (12)

Камеры видеонаблюдения, установленные на границе...

Налоговая инспекция Литвы сообщает об ошибке и просит проверить данные (4)

Некоторые налогоплательщики в Литве с опозданием...

TOP новостей

Суд: Литва должна признавать однополые браки, заключенные за границей Департамент согласен - белорус получит вид на жительство (1)

В пятницу Конституционный суд (КС) Литвы заявил, что...

Политики Литвы придумали новый способ запрета курения на балконах (16)

Депутаты литовского парламента представят...

Налоговая инспекция Литвы сообщает об ошибке и просит проверить данные (4)

Некоторые налогоплательщики в Литве с опозданием...

Перед прощанием с директором главы Департамента тюрем устроили пир в роскошной усадьбе (20)

11 января выяснилось, что с поста уходит директор...

Индийцы не отступают: обещают создать в Рокишкисе тысячи рабочих мест (39)

Осенью индийские компании сообщили о крупных...