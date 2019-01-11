На этот раз камеры сняли не противостояние контрабандистов и пограничников, а поединок двух лосей. О "национальной принадлежности" животных - с территории какой страны они пришли – Служба охраны госграницы (СООГ) не сообщает.

Это не первый случай, когда в объектив камер СОГГ попадают дикие животные. Сообщалось о записях с кабанами, волками и даже бегством овец через границу.