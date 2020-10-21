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На заседании правительства Литвы было принято решение распределить муниципалитеты по зонам, в зависимости от распространения коронавируса (зеленая, желтая, красная). Это правило вступит в силу с понедельника. Таким образом локальный карантин будет объявлен в 12 муниципалитетах: Электренай, Йонишкского района, Юрбаркского района, Кельмеского района, Клайпедского района, Кретингского района, Мариямполе, Пасвальского района, Плунгеского района, Скуодасского района, Шяуляйского района, Швенченского района.
Локальный карантин в Литве введут еще в 12 муниципалитетах
© DELFI / Andrius Ufartas

Правительство также приняло решение по правилам, которые будут действовать в желтых и красных муниципалитетах, сказал глава Минздрава Аурелиюс Верига.

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"В небольших муниципалитетах красной зоны и больших желтой зоны предложат карантин", – сказал Верига.

Объявление карантина позволит усилить управление и профилактику инфекци, обеспечить применение ограничений.

Предложенная продолжительность карантина – с 00.00 ч. 26 октября 2020 m. до 24.00 9 ноября 2020 года.

"Скорее всего, с понедельника карантин и вступит в силу, но он не будет введен автоматически. Сегодня правительство определилось по показанием на данный момент", – сказал он.

Ранее Верига говорил, что в зеленой зоне никаких ограничений не будет, в желтой будут даваться индивидуальные рекомендации, а в красной будут ограничены мероприятия, организована удаленная работа и учеба, пересмотрят работу учреждений здравоохранения, будут ограничивать количество людей на мероприятиях, введут обязательное ношение масок в общественных местах, решат вопрос введения локального карантина. Религиозным общинам предлагаю не проводить службы.

Премьер Саулюс Сквернялис призвал жителей этих муниципалитетов не выходить из дома, не заниматься дополнительной деятельностью - танцами, йогой и т.д.

"Если мы будем соблюдать рекомендации, (...) опасность нашей общественной жизни будет грозить минимальная. Просто надо все соблюдать", – сказал он.

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