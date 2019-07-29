Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) возобновит доступ к литовскому порталу российского государственного новостного агентства "Спутник", который был заблокирован в начале июля из-за нарушений авторских прав.
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Доступ будет возобновлен до четверга, после проверки информации о том, что незаконно обнародованное содержание, находящееся под защитой авторских прав, устранено с портала, сообщила ЛКРТВ.

Как сообщает комиссия, на сайте https://sputniknews.lt/ незаконно, без согласия Литовского радио и телевидения LRT, перепечатывались статьи LRT.

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В законе предусмотрено, что в случае ликвидации нарушения, связанного с защищенным авторскими правами содержанием, и информирования об этом ЛКРТВ доступ к заблокированному интернет-домену обновляется в течение пяти рабочих дней.

Решение заблокировать литовский портал "Спутника" из-за нарушений авторских прав ЛКРТВ приняло 10 июля.

Решение вступило в силу 12 июля после санкционирования его Вильнюсским окружным административным судом.

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