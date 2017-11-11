Минсельхоз на этой неделе выслал Еврокомиссии (ЕК) данные об уничтоженных ливнями площадях и урожае. После изучения этих данных ЕК решит, какую финансовую помощь предоставить Литве.
"Главная цель (этих) данных - чтобы ЕК могла оценить масштаб. Мы говорим в общей сложности почти о 409 тыс. гектаров или о 27% всех площадей посевов зерновых. Но это не значит, что там все погибло", - сказал BNS Роландас Тарашкявичюс.
По его словам, ЕК и страны - члены ЕС могут выделить финансовую помощь, если пострадало более 30% всего урожая одного фермера. Таким образом, на помощь ЕК могли бы претендовать почти 72 тыс. гектаров.
Он сказал, что ЕК интересовали только убытки фермеров, выращивающих зерновые.
Р. Тарашкявичюс добавил, что решение ЕК может быть принято еще до Рождества, однако более вероятно, что оно будет принято в начале следующего года.
По предварительным данным Минсельхоза, убытки от ливней могут составить порядка 40 млн. евро.
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