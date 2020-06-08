Ливень в Вильнюсе: затоплена ул. Т.Нарбуто, повреждена крыша торгового центра

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В понедельник вечером ливни и град дошли и до Вильнюса. В районе Жверинас после дождя была затоплена ул. Т.Нарбуто, а у торгового центра Panorama часть крыши снесло ветром.