Литву ждут еще одни долгие выходные – всего их в этом году осталось 4

Первые долгие выходные в Литве были 11-13 апреля, сейчас ждут выходные 1-3 мая (1 мая - Международный день трудящихся).

Долгие выходные будут и в июле - 6 июля (День коронации Миндаугаса) в этом году выпадает на понедельник

После того как в Литве выходным стал и День усопших (2 ноября), долгие выходные планируются в начале ноября – с 31 октября по 2 ноября.

Сочельник и Рождество в этом году будем праздновать с четверга 24 декабря по воскресенье - 27 декабря.

Delfi напоминает, что всего в Литве 14 праздничных дней, часть из них всегда выпадает на воскресенье.