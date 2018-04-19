Представитель общественного учреждения "Дом Тибета" Рута Норкуте сказала в четверг BNS, что Далай-лама будет находиться в Литве 13-14 июня.

В первый день визита он выступит с лекцией в Вильнюсском университете, поздравит Литву со столетием восстановления государства, сказал представитель Вильнюсского университета Эрвинас Спудис.

Далай-лама посещал Литву трижды, а последний раз был здесь в 2013 году.

Тогда с ним встретилась президент Даля Грибаускайте, что вызвало большое возмущение Китая.