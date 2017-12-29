Министерство по вопросам окружающей среды надеется, что он поможет решить хотя бы часть связанных с загрязнением воздуха проблем - снизить заболеваемость людей, количество преждевременных смертей, объемы деградирующих из-за загрязнения экосистем.

План будет подготовлен в соответствии с директивой Европарламента и Европейского совета, устанавливающей, на сколько к 2020 и 2030 годам весь Евросоюз (ЕС) и каждое его государство должны уменьшить выбросы загрязнений в атмосферу по сравнению с 2005 годом.

После достижения намеченных целей отрицательное воздействие загрязнений на здоровье людей в масштабе ЕС должно уменьшиться почти на 50%, сообщило Министерство по вопросам окружающей среды.

Литве к 2020 году предстоит на 55% уменьшить выбросы диоксида серы, на 48% - оксидов азота, на 32% - неметановых летучих органических соединений, на 20% - мелких твердых частиц, на 10% - аммиака, а за период с 2020 до 2030 года - еще дополнительно уменьшить на 5% выбросы диоксида серы, на 3% - оксидов азота, на 15% - неметановых летучих органических соединений, на 16% - твердых частиц.