С приближением столетия литовской государственности, посольство Нидерландов в Литве подарит литовским городам 4 тыс. луковиц тюльпанов особого сорта "Янтарная Литва". Их самоуправления вместе с местными общинами посадят еще в этом году, а весной следующего года, когда Литва будет праздновать столетие восстановления государственности, тюльпаны "Янтарная Литва" зацветут в городах в форме надписи LT100.

Луковицы тюльпанов будут вручены Вильнюсу, Каунасу, Паневежису и Швенчёнису.

В мероприятии примут участие советник премьера по вопросам внешней политики Дейвидас Матулёнис, посол Нидерландов в Литве Берт ван дер Линген, координатор Программы мероприятий восстановления государственности Неринга Вайсброде, представители Вильнюса, Каунаса, Паневежиса и Швенчёниса.