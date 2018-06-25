Ученый выступал на Литовском демографическом форуме "Станем ли мы 3-миллионной страной?" и акцентировал, что тенденции старения фиксируются во всей Европе, которая и без того является самой быстро стареющей часть мира.

"Литва пока не находится в самом плохом положении, но положение в ней быстро меняется, как и в Латвии. Совсем недавно, в 2013 г., мы были близки среднему показателю по части людей старшего возраста, сейчас этот показатель резко ухудшился", – констатировал Гружевский.

Если эти тенденции сохранятся, то будет снижаться число рабочих мест и налогоплательщиков. От этого пострадают государственные финансы и система социальной защиты.

Гружевский заметил, что рост числа людей старшего возраста будет продолжаться до 2042 года. Наблюдается сокращение числа молодежи до 15 лет и детей. Сейчас в Литве больше всего людей в группе 53-57 лет.

"Значит, самые большие проблемы начнутся, когда эти люди выйдут на пенсию. Это случится через 8 лет. Хотя реально проблемы начнутся раньше, когда с рынка начнут уходить люди, которым сейчас 58-62 лет, а их сменит группа, которой сейчас 13-17 лет, это самая немногочисленная группа.

Плюс эта группа достигнет трудового возраста, попадет в категорию 20-35 лет, а эти люди отличаются самой интенсивной миграционной направленностью. Мало того, что их мало, так они еще и уезжают чаще других", – рассказал о тенденциях Гружевский.

По словам ученого, даже если мы сохраним уровень занятости в 72-75%, все равно снижения этого показателя избежать не удастся. Поэтому, по его словам, надо думать о такой налоговой системе, которая на 3-6% будет увеличивать финансы госбюджета, а именно "Содры".

По его словам, кризис будет длиться до тех пор, пока люди его поколения не уйдут в мир иной.

"Тогда все будет хорошо. Поэтому, молодежь, вас ждет золотой век. Я поздравляю вас. Но вам еще надо подождать, может, мы задержимся. Будем инвестировать в наше здоровье", – сказал Гружевский, вызвав смех в аудитории.

По его словам, если в ближайшие 5-6 лет не накопить резерв, то мы окажемся в яме.

"Тогда не на что будет смотреть – только куры, козлы и козы", – сказал Гружевский.

Он заметил, что показатель рождаемости в Литве мог бы быть выше, но только это проблему не решает, поскольку не хватает людей, которые могли бы рожать детей.

Еще одна большая проблема, по словам ученого, это эмиграция. Ежегодно Литва из-за низкой рождаемости и высокой смертности теряет 10 000 человек, а из-за эмиграции, которая превышает иммиграцию – 20 000.

Гружевский напомнил, что в 2030 г. в Литве на одного пенсионера будет меньше всего работающих людей во всем ЕС.

"Все может меняться, во-первых, может измениться с эмиграцией, это управляемый процесс", – сказал Гружевский.

По словам ученого, при нынешней тенденции в Литве будет ощущаться нехватка работников на всех уровнях, включая госслужбу. Квалифицированных работников не хватает уже сейчас.

При нехватке людей трудно привлечь инвестиции. Кроме того, будем меньше людей, снизится потребление, снизится число налогоплательщиков, значит, будет меньше и бюджет, а следовательно меньше возможностей финансирования социальной системы, будет расти социальное напряжение.

"Поэтому с умом надо работать сейчас, пока есть кому налоги платить", – сказал ученый.

По его словам, самое главное сейчас говорить об экономической привлекательности. Это должны делать Минфин, Министерство экономики и Министерство сельского хозяйства.

"Если человека ничто не будет привлекать, они не останутся, не будут инвестировать", – сказал Гружевский.

По его словам, надо делать рынок труда более привлекательным для иммигрантов.

"Забудьте о реэмигрантах, для них литовский рынок пока не привлекателен. Мы должны работать для этих целей. Сегодня он привлекателен для жителей более слабых стран, в первую очередь, Украины", – сказал Гружевский.

"Важна социально ответственная налоговая система. Как видите, сегодня у нас нет такого понимания. Одни тянут на себя, опять говорят о каком-то максимуме взносов, каком-то неверном налогообложении. Играем дальше, доиграемся. Потом такой возможности уже не будет. Можно начать считать дни и часы, когда люди массово начнут выходить на пенсию", – сказал Гружевский.

Он обратил внимание и на систему образования.

"Эмоциональное разочарование - это результат системы образования. Отметки еще не все – у нас в школе больше всего распространен буллинг", – заметил ученый.

По его словам, чтобы к 2050 г. нас снова было 3 миллиона, сегодня эмиграция должна снизится до 15 000, а иммиграция увеличиться хотя бы до 35 000.

"Использование новых технологий, интеграция людей старшего возраста и иммиграция – вот три направления, которые могут компенсировать выше перечисленные проблемы. Проблема серьезная, но не безнадежная. На каждом этапе можно действовать, но надо действовать ответственно, принимать решения, не искать дураков и свои интересы", – сказал Гружевский.