Об этом рассказал доцент Кафедры географии Вильнюсского университета Роландас Тучас, который составил прогноз изменения демографической структуры населения на 2017–2021 гг.

"Согласно прогнозам, в 2017–2021 гг. число новорожденных ежегодно будет сокращаться на 800–1000. В 2018 г. число новорожденных в стране (около 29 000) станет самым низким за последние 60 лет, а потом ежегодно будет снижаться", – указал демограф.

До этого самым небольшим количество новорожденных было в 2005 г. - 29 510.

Однако он заметил, что в реальности новорожденных может быть еще меньше, чем прогнозируется в исследовании. Это результат того, что с каждым годом на 2 месяца увеличивается средний возраст матерей.

В период с 2017 по 2021 г. численность детей в Литве сократится на 12,6%. Это значительные изменения.

Исследователь отметил, что разные данные рождаемости фиксируются в разных районах. Например, в Каунасском и Клайпедском округах число детей увеличится. Однако при этом количество новорожденных сократится даже в крупных городах страны.

При этом в Рокишкисе и Висагинасе прогнозируют отрицательные данные рождаемости.

Глава Ассоциации многодетных семей Юргита Поцене сказала DELFI, что ее не удивляет то, что в небольших мэриях становится меньше детей - семьи либо перебираются в более крупные города, либо уезжают из Литвы.

"Я думаю, самая большая проблема – именно отъезд молодых семей, поскольку, скажем, в моем окружении есть немало семей с 3-4 детьми, я не говорю о тех, где 7-8 детей, может, это и единичные случаи, но по сути, молодых людей не остается. Они уехали и рожают детей там, куда уехали", – заметила собеседница.

По словам Поцене, эмиграция и планирование семьи связаны с тем, что мы не доверяем нашей стране. "Никто не станет рожать детей, пока не почувствует стабильности, ответственности властей.

В последнее время быстро принимают разные решения, часто говорят одно, а когда видим конечный вариант, он получается другим. Это нестабильно, не вызывает доверия, и ты просто не знаешь, что будет через год. Может через несколько лет придумают, что, скажем, отпуск по уходу за ребенком не нужен, поскольку на Западе его нет. Я бы не удивилась, если кому-то в голову придет такая идея, появятся дискуссии и примут закон. Хочу отменить, что действия властей в последние 10 лет не дают стабильности и уверенности в том, что через 5, 10 или 15 лет все будет так, как сейчас. У семей нет прочного основания, поэтому они живут в неизвестности и не рожают много детей", – сказала она.

По словам Поцене, нормальным работающим семьям помощь не нужна.

"Нормальные, работающие семьи могут заработать и жить спокойно, если их не лишат льгот. Это создает некоторую стабильность. Не должно быть так, что я получу больше денег, поэтому будут рожать. Процесс должен быть обратным. Человек этого хочет, ему нравится, плюс его за это еще и поощряют. Заходим не с той стороны. Ведь мы рожаем детей не ради выплат, а получаем выплаты, когда они нужны", – заметила она.

Поцене считает, что семьям помогло бы не только предложение получить более просторную квартиру, но и налоговые льготы, к примеру, на приобретение большого автомобиля.

Кроме того, по ее мнению, нужно взвесить, сможет ли государство обеспечить детей всем необходимым, если рождаемость увеличится.

"Скажем так, проблемы с детскими садами не разрешились, положение – все еще катастрофическое. Сейчас активно говорят о том, что рождаемость повышается, а детских домов больше не становится, эта проблема существует. Так может сначала надо решить эту проблему, чтобы будущим родителям не пришлось думать, что делать? Я даже слышу такие высказывания: "Поезжайте жить в деревню, там детские сады пустуют". Что это за отношение"“, – рассказала Поцене.

В свою очередь представитель Объединения активных мам Раса Жемайте сказала, что основная причина, по которой в Литве рождаемость не растет, это отсутствие стратегии создания семьи, политики не понимает, что стране нужно, чтобы люди рожали детей.

"С другой стороны, если мы хотим, чтобы рожали больше детей, то в каких семьях? Пока политики не ответят на два этих существенных вопроса, пока нет основных направлений и стратегии политики семьи, мы будем на дне ямы, а яма будет увеличиваться", – сказала она, заметив, что отрицательным явлением для работающих родителей было упразднение дополнительного необлагаемого налогами размера за детей.

"К сожалению, сейчас правящие стали поддерживать семьи пособиями. Эти проблемы с системой, возмущение работающих людей тем, что из налогоплательщиков их делают просителями пособий, показывает, что в стране есть много активных семей, которые выступают за путь налоговых льгот. Но его у нас, к сожалению, нет", – сказала Жемайте.