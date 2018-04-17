Об этом рассказал доцент Кафедры географии Вильнюсского университета Роландас Тучас, который составил прогноз изменения демографической структуры населения на 2017–2021 гг.
"Согласно прогнозам, в 2017–2021 гг. число новорожденных ежегодно будет сокращаться на 800–1000. В 2018 г. число новорожденных в стране (около 29 000) станет самым низким за последние 60 лет, а потом ежегодно будет снижаться", – указал демограф.
До этого самым небольшим количество новорожденных было в 2005 г. - 29 510.
Однако он заметил, что в реальности новорожденных может быть еще меньше, чем прогнозируется в исследовании. Это результат того, что с каждым годом на 2 месяца увеличивается средний возраст матерей.
В период с 2017 по 2021 г. численность детей в Литве сократится на 12,6%. Это значительные изменения.
Исследователь отметил, что разные данные рождаемости фиксируются в разных районах. Например, в Каунасском и Клайпедском округах число детей увеличится. Однако при этом количество новорожденных сократится даже в крупных городах страны.
При этом в Рокишкисе и Висагинасе прогнозируют отрицательные данные рождаемости.
Глава Ассоциации многодетных семей Юргита Поцене сказала DELFI, что ее не удивляет то, что в небольших мэриях становится меньше детей - семьи либо перебираются в более крупные города, либо уезжают из Литвы.
"Я думаю, самая большая проблема – именно отъезд молодых семей, поскольку, скажем, в моем окружении есть немало семей с 3-4 детьми, я не говорю о тех, где 7-8 детей, может, это и единичные случаи, но по сути, молодых людей не остается. Они уехали и рожают детей там, куда уехали", – заметила собеседница.
По словам Поцене, эмиграция и планирование семьи связаны с тем, что мы не доверяем нашей стране. "Никто не станет рожать детей, пока не почувствует стабильности, ответственности властей.
В последнее время быстро принимают разные решения, часто говорят одно, а когда видим конечный вариант, он получается другим. Это нестабильно, не вызывает доверия, и ты просто не знаешь, что будет через год. Может через несколько лет придумают, что, скажем, отпуск по уходу за ребенком не нужен, поскольку на Западе его нет. Я бы не удивилась, если кому-то в голову придет такая идея, появятся дискуссии и примут закон. Хочу отменить, что действия властей в последние 10 лет не дают стабильности и уверенности в том, что через 5, 10 или 15 лет все будет так, как сейчас. У семей нет прочного основания, поэтому они живут в неизвестности и не рожают много детей", – сказала она.
По словам Поцене, нормальным работающим семьям помощь не нужна.
"Нормальные, работающие семьи могут заработать и жить спокойно, если их не лишат льгот. Это создает некоторую стабильность. Не должно быть так, что я получу больше денег, поэтому будут рожать. Процесс должен быть обратным. Человек этого хочет, ему нравится, плюс его за это еще и поощряют. Заходим не с той стороны. Ведь мы рожаем детей не ради выплат, а получаем выплаты, когда они нужны", – заметила она.
Поцене считает, что семьям помогло бы не только предложение получить более просторную квартиру, но и налоговые льготы, к примеру, на приобретение большого автомобиля.
Кроме того, по ее мнению, нужно взвесить, сможет ли государство обеспечить детей всем необходимым, если рождаемость увеличится.
"Скажем так, проблемы с детскими садами не разрешились, положение – все еще катастрофическое. Сейчас активно говорят о том, что рождаемость повышается, а детских домов больше не становится, эта проблема существует. Так может сначала надо решить эту проблему, чтобы будущим родителям не пришлось думать, что делать? Я даже слышу такие высказывания: "Поезжайте жить в деревню, там детские сады пустуют". Что это за отношение"“, – рассказала Поцене.
В свою очередь представитель Объединения активных мам Раса Жемайте сказала, что основная причина, по которой в Литве рождаемость не растет, это отсутствие стратегии создания семьи, политики не понимает, что стране нужно, чтобы люди рожали детей.
"С другой стороны, если мы хотим, чтобы рожали больше детей, то в каких семьях? Пока политики не ответят на два этих существенных вопроса, пока нет основных направлений и стратегии политики семьи, мы будем на дне ямы, а яма будет увеличиваться", – сказала она, заметив, что отрицательным явлением для работающих родителей было упразднение дополнительного необлагаемого налогами размера за детей.
"К сожалению, сейчас правящие стали поддерживать семьи пособиями. Эти проблемы с системой, возмущение работающих людей тем, что из налогоплательщиков их делают просителями пособий, показывает, что в стране есть много активных семей, которые выступают за путь налоговых льгот. Но его у нас, к сожалению, нет", – сказала Жемайте.
Дело о событиях 13 января входит в финальную фазу (5)
Во вторник обвинители Генпрокуратуры Литвы начали...
Новые налоги на недвижимость предотвратят мыльные пузыри на рынке (1)
Литовское министерство финансов подсчитало, что новое...
Выяснилось, как работодатели должны пересчитывать зарплаты (1)
Согласно подсчетам, в результате осуществления...
Ведомства Литвы и РФ начали согласование подготовки к ЧМ по футболу (1)
Представители литовских и российских ведомств...
СОГГЛ: В территориальные воды Литвы заплыло пограничное судно РФ (15)
Литовские пограничники сообщили, что в понедельник...
TOP новостей
Выяснилось, как работодатели должны пересчитывать зарплаты (1)
Согласно подсчетам, в результате осуществления...
Литве грозит новый демографический кризис (61)
Жизнь в Литве, кажется, становится лучше, однако число...
Как в результате налоговой реформы изменятся зарплаты (11)
Чем больше зарплата , тем больше выгоды получит...
Туристы первого круизного лайнера в Клайпеде: здесь весь день будет такая погода? (4)
17 апреля в Клайпеду вошел первый в этом сезоне круизный...
Правительство Литвы возвращается к проекту метро в Вильнюсе (39)
Спустя 1,5 года правительство Литвы возвращается к...