Литва объявила персоной нон-грата российского исполнителя Григория Лепса, которого подозревают в связях с криминальным миром.
Grigorijus Lepsas
© Sputnik / Scanpix

Санкции вступили в силу на основании списка Магнитского, который позволяет включат в "черный список" лиц, связанных с коррупцией, отмыванием денег и нарушениями прав человека.

Соответствующее решение подписал министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас после обращения главы МИД Линаса Линкявичюса.

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"С учетом обращения главы МИД, подтверждаем, что министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас 30 апреля подписал приказ, запрещающий въезд этого лица на территорию Литовской Республики", – сказала BNS представитель Мисюнаса Ева Дирмайте.

Вице-министр иностранных дел Дарюс Скусявичюс сказал BNS, что Лепса предложили внести в этот список "после консультаций с союзниками".

"Нам кажется, что то, что ему инкриминируют в США, - достаточный повод для внесения в наш список", – сказал Скусявичюс .

Внести Лепса в "черный список" предлагали и депутаты - консерваторы Ингрида Шимоните, Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас. Исполнитель приезжал в Литву с концертом в марте 2019 года.

США объявили санкции в отношении Лепса в 2013 году. По данным США, исполнитель передавал деньги от имени Владислава Леонтьева, одного из лидеров преступной группировки "Братский круг".

В "черный список" Лепса включили также Украина и Израиль.

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