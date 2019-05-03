Санкции вступили в силу на основании списка Магнитского, который позволяет включат в "черный список" лиц, связанных с коррупцией, отмыванием денег и нарушениями прав человека.

Соответствующее решение подписал министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас после обращения главы МИД Линаса Линкявичюса.

"С учетом обращения главы МИД, подтверждаем, что министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас 30 апреля подписал приказ, запрещающий въезд этого лица на территорию Литовской Республики", – сказала BNS представитель Мисюнаса Ева Дирмайте.

Вице-министр иностранных дел Дарюс Скусявичюс сказал BNS, что Лепса предложили внести в этот список "после консультаций с союзниками".

"Нам кажется, что то, что ему инкриминируют в США, - достаточный повод для внесения в наш список", – сказал Скусявичюс .

Внести Лепса в "черный список" предлагали и депутаты - консерваторы Ингрида Шимоните, Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас. Исполнитель приезжал в Литву с концертом в марте 2019 года.

США объявили санкции в отношении Лепса в 2013 году. По данным США, исполнитель передавал деньги от имени Владислава Леонтьева, одного из лидеров преступной группировки "Братский круг".

В "черный список" Лепса включили также Украина и Израиль.