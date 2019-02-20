Литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) в среду обратилась к ведомствам Швеции с просьбой предоставить больше информации о вероятном участии действовавшего в странах Балтии банка Swedbank в отмывании денег через Danske Bank в Эстонии.
© DELFI / Andrius Ufartas

Представитель СРФП Инга Маурицене также информировала BNS, что Литва не получала от правоохранительных органов Швеции и Эстонии просьб о правовой помощи.

"Руководствуясь Законом о превенции отмывания денег и финансирования терроризма, банки обязаны наблюдать за деятельностью своих клиентов и информировать СРФП о подозрительных финансовых операциях клиента. На основании имеющейся сейчас информации, которая носит абстрактный характер, невозможно установить, были бы нарушены требования этого закона", - указала BNS И. Маурицене.

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Она отметила, что в апреле прошлого года, когда в Латвии в отмывании денег был обвинен банк ABLV, СРФП обратила внимание литовских банков на стремление вероятных клиентов с высокими рисками: предприятий, зарегистрированных на территориях с льготным налогообложением, а также фиктивных латвийских компаний, - открыть счета и начать финансовые операции в финансовых учреждениях Литвы.

Во вторник шведские СМИ сообщили, что действующий в Балтийских странах банк Swedbank мог быть вовлечен в схемы отмывания денег через Danske Bank в Эстонии, использование которых длилось десятилетие.

Банк Литвы в среду сообщил, что не располагает информацией о том, что один из крупнейших коммерческих банков Литвы Swedbank мог участвовать в сделках по отмыванию денег.

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