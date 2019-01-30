В первую двадцатку самых безопасных стран вошли европейские и некоторые азиатские государства с развитой экономикой и хорошей системой здравоохранения. Лидирует в рейтинге Исландия. На втором месте оказалась Швейцария, на третьем — Финляндия. Помимо стран Европы в двадцатку попали Катар, Сингапур, Новая Зеландия и Канада.
Литва уступила Эстонии (17 место) и Латвии (24 место), но опередила Словакию (26 место) и Польшу (27 место).
Россия возглавила последнюю двадцатку безопасных стран, очутившись на 108 месте между Индией, Турцией, Камбоджей и Ямайкой.
Самыми опасными странами мира стали Гватемала, Йемен и Филиппины.
Беларусь в рейтинг самых безопасных стран мира не вошла вообще.
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