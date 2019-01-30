Журнал Global Finance представил рейтинг самых безопасных стран мира на 2019 год. Аналитики рассчитали индекс безопасности для 128 стран. При составлении рейтинга они учитывали вероятность военного конфликта, уровень преступности и личной безопасности граждан, уровень экономического развития и вероятность стихийного бедствия.
Islandija
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В первую двадцатку самых безопасных стран вошли европейские и некоторые азиатские государства с развитой экономикой и хорошей системой здравоохранения. Лидирует в рейтинге Исландия. На втором месте оказалась Швейцария, на третьем — Финляндия. Помимо стран Европы в двадцатку попали Катар, Сингапур, Новая Зеландия и Канада.

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Литва уступила Эстонии (17 место) и Латвии (24 место), но опередила Словакию (26 место) и Польшу (27 место).

Россия возглавила последнюю двадцатку безопасных стран, очутившись на 108 месте между Индией, Турцией, Камбоджей и Ямайкой.

Самыми опасными странами мира стали Гватемала, Йемен и Филиппины.

Беларусь в рейтинг самых безопасных стран мира не вошла вообще.

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