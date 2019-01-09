Япония заняла первое место в новой версии индекса паспортов, который составляет консалтинговая компания Henley & Partners. Согласно авторам индекса, граждане Японии могут посещать без визы 190 стран мира, сообщает "Медуза".
© Shutterstock

Второе место занимают Сингапур и Южная Корея (189 стран), третье — Германия и Франция (188 стран).

Статьи по теме:
Еврокомиссия озабочена торговлей гражданством стран Евросоюза  (4)
Депутаты обратятся за разъяснением расширения возможности двойного гражданства  (6)

Литва и Латвия находятся на 11 месте с возможностью посещения 180 стран без визы. Россия занимает 48 место со 119 странами (год назад их было 110). Показатели Украины, Беларуси и Казахстана — 128, 77 и 76 стран соответственно.

Замыкают индекс Афганистан и Ирак, граждане которых могут без визы посетить 30 стран.

Великобритания и США продолжают терять позиции в Индексе, и сейчас занимают 6-е место (185 стран). Значительное падение с 1-го места в 2015 году эксперты объясняют политикой "закрытых дверей" обеих стран.

В декабре 2018 года был опубликован рейтинг Passport Index компании Arton Capital с несколько иными результатами — в нем "сильнейшим" был признан паспорт ОАЭ с 167 странами.

Медуза
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

На Ebay почти за сто литов продается литовский паспорт (18)

В интернет-магазине Ebay продаются самые разные вещи,...

Кинорежиссёр Йонас Охман: Я готов защищать Литву (56)

В понедельник президент Литвы Даля Грибаускайте...

Польский министр призывает Литву решить вопросы о написании имен и фамилий (5)

В четверг находящийся в Вильнюсе с визитом министр...

Общество

Пенсионное накопление: что надо сделать для принятия решения (8)

Каждый человек индивидуально должен решать,...

Литва заняла 11 место в "индексе паспортов". На первом месте — Япония (9)

Япония заняла первое место в новой версии индекса...

К Литве приближается зона холодной погоды

В ночь на среду в Литве значительно опустилась...

В ВС Литвы создан Батальон связи и информационных систем (13)

В Вооруженных силах (ВС) Литвы создано новое...

Ландсбергис: в расследовании дела 13 января правоохрана Литвы несвободна (74)

В расследовании дела о трагических событиях 13 января 1991...

TOP новостей

Пенсионное накопление: что надо сделать для принятия решения (8)

Каждый человек индивидуально должен решать,...

Надежда Литвы – Китай, только нет гарантии, что не будет как с Россией (55)

Несмотря на то, что из Литвы экспортируют немало...

Заявления экс-мэра Вильнюса в суде по делу о политкоррупции связывают с выборами

Свидетельства опрошенного по делу о политической...

Николай Статкевич Nikolajus Statkevičius

Николай Статкевич: у белорусов 500-летняя партизанская традиция, второго Крыма здесь не будет (68)

Белорусы смотрят на мир глазами российского...

Regitra объявила новые номера - водителям стоит поспешить (6)

9 января Regitra сообщила список номеров, которые...