Второе место занимают Сингапур и Южная Корея (189 стран), третье — Германия и Франция (188 стран).
Литва и Латвия находятся на 11 месте с возможностью посещения 180 стран без визы. Россия занимает 48 место со 119 странами (год назад их было 110). Показатели Украины, Беларуси и Казахстана — 128, 77 и 76 стран соответственно.
Замыкают индекс Афганистан и Ирак, граждане которых могут без визы посетить 30 стран.
Великобритания и США продолжают терять позиции в Индексе, и сейчас занимают 6-е место (185 стран). Значительное падение с 1-го места в 2015 году эксперты объясняют политикой "закрытых дверей" обеих стран.
В декабре 2018 года был опубликован рейтинг Passport Index компании Arton Capital с несколько иными результатами — в нем "сильнейшим" был признан паспорт ОАЭ с 167 странами.
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