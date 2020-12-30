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В среду правительство Литвы одобрило закупку почти 1,4 млн доз вакцины от COVID-19 германской фармкомпании CureVac.
Литва закупит почти 1,4 млн доз вакцины от COVID-19 компании CureVac
© AFP / Scanpix

Закупку этих вакцин еще в ноябре рассматривал завершивший работу кабинет министров, однако, как отметило в среду Министерство здравоохранения, "по причине возможной технической ошибки" в правительственном протоколе тогда не было указано, что одобряется приобретение доз вакцины по установленным пропорциям, то есть по так называемому принципу pro rata (пропорциональности). Также не было указано и конкретное количество вакцин.

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"Вчера мы как раз получили просьбу Еврокомиссии подтвердить окончательное количество, чтобы знать, будет ли Литва придерживаться этого принципа pro rata и резервировать 1,4 млн единиц. Мы предлагаем ничего не менять, соблюдать принцип pro rata, лишь в протоколе его зафиксировать", – заявил на заседании министр здравоохранения Арунас Дулькис.

Литва решила закупить вакцины шести компаний: Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV, Sanofi и GSK, BioNTech и Pfizer, а также CureVac. В целом было решено закупить около 7,8 млн доз.

Несколько тысяч первых доз вакцины BioNTech и Pfizer Литва и другие страны ЕС получили на Рождество, первыми прививают медиков.

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