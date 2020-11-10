aA
На этой неделе Литва намерена подписать договор с Соединенными Штатами Америки о приобретении четырех военных вертолетов Black Hawk, сообщило во вторник Министерство обороны.
Sraigtasparnis „UH-60 Black Hawk“
Sraigtasparnis „UH-60 Black Hawk“
© Reuters / Scanpix

В течение пяти лет Литва заплатит правительству США 181 млн евро (213 млн долларов). Американское правительство также выделило финансовую помощь под проект в размере 30 млн долларов США (около 26 млн евро). Первые вертолеты поступят в Литву в конце 2024 года.

О планах приобретения вертолетов Black Hawk Литва сообщила год назад. Сначала планировалось приобрести шесть вертолетов, но в ходе переговоров остановились на четырех. Еще два вертолета Литва сможет приобрести в будущем.

Статьи по теме:
Министр: в сентябре Литва надеется подписать договор о приобретении Black Hawk  (7)
Посол США в ближайшие месяцы ожидает решений о сделке по Black Hawk  (49)

"На этой неделе Литва планирует подписать договор по новой платформе приобретения вертолетов у США. Согласно этому договору литовская армия приобретет 4 вертолета UH-60M Black Hawk с дополнительным оборудованием, запасными деталями, обучением персонала, ремонтом и логистическим пакетом", – говорится в сообщении Минобороны.

Новые вертолеты сменят используемые до сих пор советские вертолеты "Ми-8", летный ресурс которых вскоре закончится, а эксплуатация сложна по причине дорого содержания, частных поломок, рисованных поставок запасных частей из России, сообщило Министерство обороны.

Министр обороны Раймундас Кароблис назвал приобретение этих вертолетов "одним из важнейших элементов модернизации и укрепления литовской армии, а также явным качественным скачком в обеспечении армии современными и мощными вооружениями".

"Отказываясь от последнего советского реликта и переходя на западные вертолетные платформы, мы открываем совершенно новый этап Военно-воздушных сил (ВВС) Литвы и идем нога в ногу с армией США и другими наиболее современными армиями союзников НАТО", – отметил министр в пресс-релизе.

По словам главнокомандующего армией, генерал-лейтенанта Вальдемараса Рупшиса, новые вертолеты создадут для литовской армии условия более эффективного проведения военной подготовки, использования их для поддержки пехотинцев с воздуха, для быстрой переброски небольших военных единиц, медицинской эвакуации и прочих задач.

Black Hawk
Black Hawk
© AFP / Scanpix

По словам генерала, они также позволят более эффективно выполнять задачи мирного времени, такие, как поиск и спасение людей, срочная доставка органов для трансплантации, тушение пожаров.

Новые вертолеты также повысят уровень взаимодействия со стратегическими и региональными партнерами, поскольку вертолеты этого производителя используют соседние страны НАТО.

"Быстрые, маневренные и экономичные вертолеты Black Hawk UH-60M также помогут литовской армии значительно быстрее реагировать на просьбы о помощи при выполнении поисково-спасательных задач. Вертолеты ВВС, дежурящие в режиме 24/7, привлекаются для спасения жизней людей, попавших в беду в море, при поиске потерявшихся или пропавших людей, при доставке донорских органов для трансплантации или при тушении пожаров", – говорится в сообщении министерства.

Ведомство пока не детализирует, где и когда точно будет подписан договор. Переговоры по Black Hawk проходили ранее на высоком политическом уровне. Накануне этого сообщения министерства президент США Дональд Трамп в сети Twitter сообщил об увольнении секретаря по обороне Марка Эспера.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Науседа обсудил с Трампом военные закупки у США (63)

В среду в Лондоне президент Литвы Гитанас Науседа...

Литва почти за 300 млн евро закупит у США шесть вертолетов Black Hawk (46)

Руководство Министерства обороны Литвы решило...

СМИ: Литовские Black Hawk будет оснащены спецтехникой, используемой армией США (4)

По утверждению Сигитаса Дзенкунскаса, директора...

На пляже в Немирсете – международные военные учения (25)

В воскресенье на территории пляжа Немирсета, в...

TOP новостей

Заболевшие COVID-19 могут вернуться на работу через 10 дней и без дополнительных анализов

Если человек заболел бессимптомной или легкой формой...

Saulius Čaplinskas

Профессор Чаплинскас: если ничто не изменится, грядет третий карантин (6)

"Мы сейчас в такой ситуации, что все, что раньше было...

В Вильнюсе появится четыре новых поста контроля скорости

В Вильнюсе расширяют сеть стационарных постов контроля...

Подписано заявление о прекращении войны в Карабахе (41)

По словам Никола Пашиняна, он подписал заявление с...

На смену дождям придет сухая погода, ожидается туман

Во вторник утром будет туманно, на юге пройдет...

|Maža didelių žinių kaina