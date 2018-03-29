Литва закупает у Израиля радары ближнего радиуса действия

Литовская армия закупает у Израиля пять радаров для наблюдения за воздушным пространством ближнего радиуса действия на 2,8 млн евро, сообщило в четверг министерство обороны.
Radaras
© DELFI / Kiril Čachovskij

Эти радиолокационные станции для перекрытия мертвых зон могут быть оборудованы в Варенском, Швянченском, Вильнюсском, Юрбаркском и Пагегяйском районах.

Закупаемые радары планируется интегрировать в общую систему противовоздушной обороны Литвы и начать их эксплуатацию до конца 2019 года.

Как сообщило министерство, два из пяти радаров приобретаются для снижения негативного влияния ветряных парков в Шилутском и Таурагском районах на способность радаров ПВО обнаруживать и следить за воздушными целями.

Средства для приобретения этих двух радаров выделяют бизнесмены, занимающиеся развитием ветряных парков в западной Литве.

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