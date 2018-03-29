Литва закупает у Израиля радары ближнего радиуса действия

Эти радиолокационные станции для перекрытия мертвых зон могут быть оборудованы в Варенском, Швянченском, Вильнюсском, Юрбаркском и Пагегяйском районах.
Закупаемые радары планируется интегрировать в общую систему противовоздушной обороны Литвы и начать их эксплуатацию до конца 2019 года.
Как сообщило министерство, два из пяти радаров приобретаются для снижения негативного влияния ветряных парков в Шилутском и Таурагском районах на способность радаров ПВО обнаруживать и следить за воздушными целями.
Средства для приобретения этих двух радаров выделяют бизнесмены, занимающиеся развитием ветряных парков в западной Литве.
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