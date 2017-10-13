"Служба оборонных ресурсов министерства обороны одобрила это приобретение, договор будет подписан через две недели", - сообщила BNS представитель министра по связям с общественностью и прессой Вита Раманаускайте.
Стоимость покупки она не комментировала.
В опубликованном на этой неделе проекте госбюджета намечается, что в ближайшие три года на приобретение и модернизацию систем ПВО средней дальности в целом будет выделено 122 млн. 379 тыс. евро, приблизительно по равным частям в 2018, 2019 и 2020 годах.
Ранее сообщалось, что литовская армия должна быть обеспечена этими системами к 2020 году.
Воздушная оборона является одной из самых слабых мест Балтийских стран в военном смысле. Литва, Латвия и Эстония сейчас обладают только системами противовоздушной обороны малой дальности, они способны поражать цели на расстоянии 3-5 километров.
Норвежские ракетные комплексы могут лететь несколько десятков километров и сбивать цели на высоте 15 километров.
С целью обеспечения безопасности воздушного пространства на третьем этапе Балтийским странам потребуется щит ПВО большой дальности, такой как ракетные комплексы Patriot . Этим летом США впервые дислоцировали такие ракеты в Литве на время учений. Специалисты в сфере обороны рассматривают возможность того, что литовское воздушное пространство могли бы покрывать системы Patriot , которые планирует приобрести Польша.
В следующем году, согласно планам, литовский оборонный бюджет должен достичь натовского стандарта - 2% от ВВП, то есть в случае Литвы 873 млн. евро.
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