Консорциум каунасской компании KRS и белорусской "Белтрубопроводстрой" предложил в конкурсе самую низкую цену – 74,9 млн. евро без НДС, однако был исключен из конкурса из-за угрозы нацбезопасности.

По сведениям BNS, правительство в начале июля констатировало, что сделка с этим консорциумом не отвечает интересам нацбезопасности.

Правительство Литвы опиралось на выводы комиссии от 20 июня, проверяющей сделки стратегических компаний.

Правительство отметило, что компаниям, работающим над проектом GIPL, предоставят доступ к стратегической инфраструктуре – газопроводу, кранам, компрессорной станции в Яунюнай и др., а также к информационной системе дистанционного управления магистральными газопроводами (Skada).

GIPL jungtis © DELFI / Rimas Pocius

По данным постановления правительства, у белорусской компании есть представляющие угрозу безопасности страны связи с российскими ведомствами и физическими и юридическими лицами.

В выводах комиссии сказано, что основные заказчики "Белтрубопроводстроя" - российские и белорусские компании, включая компании "Газпрома", от них они получают больше всего доходов.

В документе Департамента госбезопасности, предъявленном правительству, сказано, что бизнес-связи "Белтрубопроводстроя" не ограничиваются связями с компаниями "Газпрома", "Стройтрансгаза", "Роснефтегазстроя", ее деятельность аккредитовали не только "Газпром", но и "Роснефть", она участвует в осуществлении стратегических проектов в России, например, газопровод Ямал-Европа.

По данным разведки, это повышает риск перераспределения ресурсов компании и затянет осуществление проекта в Литве. Кроме того, глава белорусского отделения компании в Литве поддерживает связи с лицами, которые могут нанести вред осуществлению проекта. Конкретные фамилии в документе не указываются.

ДГБ неоднократно подчеркивал, что российская разведка особенно интересуется стратегическими проектами в Литве, она использует и ресурсы благосклонных к ней стран для сбора информации, а Беларусь является важным союзником России.

МИД Беларуси в конце июня этого года передал временному послу Литвы в Минске ноту протеста, указав, что "налицо вмешательство в коммерческую сделку". Однако ни белорусская, ни литовская сторона конкретную сделку не указали.

МИД Литвы сообщил BNS, что сейчас готовят ответ на ноту Беларуси.